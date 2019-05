LIVEBLOG | Vitesse blijft overeind, ondanks aandringen FC Utrecht

Vorig seizoen won Vitesse in Utrecht de play-offs. Foto: Omroep Gelderland

Vorig seizoen was de play-off finale FC Utrecht-Vitesse er een met goede herinneringen voor de Arnhemmers. Vitesse stelde namelijk in Utrecht het Europese voetbal veilig. Dat lukt dit jaar niet, maar er kan wel alvast een goede stap gezet worden. Volg de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs via onderstaand liveblog.

TUSSENSTAND FC UTRECHT-VITESSE: 1-1

86e: Gustafson met een schot uit een hoekschop, maar die bal gaat net naast. Vitesse bibbert ineens alsnog weer.

85e: En juist op dat moment was Klaiber dichtbij een goal. Zijn schot wordt gepakt door Pasveer.

84e: Kerk blijft een plaag voor de Vitesse-verdediging. Al hebben de Arnhemmers al een tijdje weinig meer te vrezen van de Utrechters.

82e: Alles of niets zingt het Utrecht-publiek. De thuisploeg moet natuurlijk winnen. Vitesse vindt een 1-1 gelijkspel een prima uitgangspositie voor de return dinsdag in GelreDome.

74e: De back moet het veld ook verlaten, hij grijpt naar zijn rug. Max Clark vervangt hem.

72e: Büttner is met veel pijn naar de grond gegaan. De dokter en de fysio zitten inmiddels bij hem.

66e: Wissel bij Vitesse. Doelpuntenmaker Matavz gaat er vanaf, Buitink komt erbij.

63e: Diezelfde Büttner probeert het nu met een schot van afstand na een combinatie met Foor en Linssen. Maar het schot gaat hoog over.

55e: Alexander Büttner is nog in gesprek met Vitesse over een nieuw contract. Maar als hij blijft spelen zoals vandaag, zal Vitesse nog eens nadenken.

52e: Daar leek Utrecht op 2-1 te komen, maar de goal gaat niet door. Dessers stond buitenspel toen hij de bal binnen tikte.

48e: Daar had Utrecht weer op voorsprong kunnen komen. Kerk is er weer vandoor, zijn voorzet wordt naast geschoten door Van de Streek.

46e: We zijn weer begonnen.

45e: Rust. Vitesse heeft de belangrijke uitgoal te pakken.

42e: FC Utrecht zet weer wat aan, maar komt nog niet op voorsprong.

38e: De goal van Matavz was wel een bijzondere.

35e: Daar ontsnapt Vitesse weer aan een achterstand. Kerk komt één op één met Pasveer, maar dan blijkt de doelman half te sterk. Hij werkt de bal naar de zijkant, maar Kerk komt weer aan de bal. De aanvaller mikt dan op de paal.

31e: GOAL! Nu komt Vitesse weer op gelijke hoogte. Uit een hoekschop komt de bal voor de knieën van Matavz, de Sloveen werkt de bal wonderbaarlijk binnen.

25e: Utrecht nu veel sterker. Vitesse lijkt het even helemaal kwijt. Een gevaarlijk schot van afstand, van Strieder, wordt ternauwernood gekeerd door Pasveer.

19e: GOAL! Nog geen minuut later is het alsnog raak. Een voorzet wordt goed binnen gekopt door Van de Streek.

18e: Daar had de 1-0 voor FC Utrecht moeten zijn. Kerk is er doorheen en legt de bal terug op Gustafson. Maar de middenvelder van Utrecht mikt de bal naast de goal in kansrijke positie.

13e: Dinsdag was Ødegaard de grote man bij Vitesse-FC Groningen. Kan hij vandaag weer uitblinken?

8e: De Vitesse-supporters vermaken zich prima in het uitverkochte uitvak.

2e: Het eerste gevaar is van FC Utrecht. Görtler schiet alleen hoog over.

1e: We zijn begonnen.

20.45 uur: Daar zijn beide ploegen. We kunnen gaan beginnen.

20.40 uur: Er trad zojuist een zangeres op in het stadion. Maar die had wat last van een Madonna-virusje.

20.35 uur: Nog even de kleedkamer in. Over 10 minuten begint de eerste finale van de play-offs om Europees voetbal.

20.30 uur: Leonid Slutskiy en Dick Advocaat kennen elkaar goed. Voornamelijk van toen ze samen in de Russische competitie coachten. Nu zoeken ze elkaar even op.

20.25 uur: Vitesse wist in de halve finale dus af te rekenen met FC Groningen, ondanks een nipte uitnederlaag. De Arnhemmers zouden nu voor het zelfde resultaat tekenen.

20.20 uur: Bij Vitesse staat Maikel van der Werff er gewoon weer in door de blessure van Jake Clarke-Salter. Dit zal zijn een-na-laatste wedstrijd voor Vitesse zijn. Daarna vertrekt hij.

20.15 uur: Bij FC Utrecht hebben ze wel zin in de wedstrijd. Een grote groep supporters meldde zich zojuist voor het stadion met veel gezang.

20.10 uur: Vitesse speelt in dezelfde opstelling als tegen FC Groningen, afgelopen dinsdag (3-1 winst). Dat betekent dat Thomas Buitink nog altijd op de bank zit.

Opstelling: Pasveer, Karavaev, Van der Werff, Doekhi, Büttner; Dauda, Serero, Ødegaard, Foor; Linssen en Matavz.

20.05 uur: Vorig jaar speelde Vitesse, zoals gezegd, ook al de finale in Utrecht. Toen werd er met 1-2 gewonnen.

20.00 uur: Vitesse speelde vorige maand hier nog in Utrecht. Toen werd het een saaie 0-0.