'Dood hoort bij jagen, maar jagen gaat niet om doodschieten'

'Kun je dieren liefhebben en doodschieten?' Dat vroegen studenten journalistiek en documentairemakers Iris Wijngaarde en Imke Slump zich af, dus maakte zij een film over het onderwerp. 'De dood hoort bij het jagen, maar jagen gaat absoluut niet om het doodschieten', vertelt Koen van Weelden, de 24-jarige jager die zij voor de film volgden, vrijdag in de Week van Gelderland.

Dat jagen alleen om doodschieten gaat, is ook het vooroordeel dat de maaksters hadden voordat zij aan het project begonnen. 'Ik wist er niet veel van, vertelt de Nijmeegse Iris. 'Ik wist bijvoorbeeld wel dat het gedaan werd om populaties te controleren, maar meer niet. Ik had er een beeld bij van macho mannen die erop kickten om dieren dood te schieten, maar dat bleek helemaal niet zo te zijn.'

Beeld veranderd

Voor Koen is het antwoord op de vraag of je van dieren kunt houden en toch doodschieten gemakkelijk te beantwoorden: 'Ik heb absoluut geen lol aan het doodschieten van dieren, maar jagen is veel meer dan dat. Ik ben het hele jaar in de natuur en observeer de natuur. Ik weet precies wat er leeft en 95 procent van de keren dat ik het bos inga doe ik dat zonder geweer.'

Dat jagen niet alleen maar om het doodschieten van dieren gaat wordt onderschreven door de maaksters van Alpha, zoals de film heet. 'Mijn beeld is zeker veranderd. Ik wist niet dat er zoveel bij kwam kijken', beaamt Iris. Om de film te maken is Koen 7 maanden lang gevolgd. 'We gingen elk weekend mee met hem en we waren overal bij. Van het spotten en schieten tot het slachten en het bereiden', vertellen de studentes.

'We doen niets verkeerd'

De maaksters hadden niet lang nodig om hoofdrolspeler Koen te overtuigen om zijn medewerking te verlenen: 'Nee, ik zag het als een kans om meer mensen te overtuigen. Ik ben heel open, ook met social media en de vooroordelen zijn zo breed gedragen, door een grote groep mensen die er eigenlijk niets vanaf weten en dit was een kans om ook hen te informeren. We doen niets verkeerd, niets illegaals, dus waarom zouden we het geheim houden?'

De documentaire gaat op 15 juni in première op het CampusDoc Filmfestival in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht.