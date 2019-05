Laatste muzikale groet Koos Alberts: 'Koos gaat gewoon door met leven'

'Koos vond het zelf een prachtig nummer. Het is dan ook op zijn lijf geschreven. Koos is dit nummer', vertelt zijn vrouw Joke Alberts in De Week van Gelderland. 'Hij liet het horen aan iedereen die langskwam. Hij wilde het zelf uitbrengen. Daarom vind ik het ook fijn dat wij dat nu alsnog doen.'

Van walsje tot uptempo

Koos Alberts woonde op de Veluwe, maar is een geboren en getogen Amsterdammer. Hij vroeg René Karst, bekend van onder meer de hit 'Liever te dik in de kist', tijdens een Mega Piraten Festijn om een nummer voor hem te schrijven.

René: 'Ik wilde proberen echt in zijn huid te kruipen en Koos was een Amsterdammer pur sang. Zo kwam ik op dit nummer. Het was eerst een langzaam nummer, een walsje. Maar het is niet meer de tijd van walsjes, dus maakte ik ook een uptempo versie.' Met die snellere variant ging Koos in zijn thuisstudio aan de slag met de orkestband.

Vaderfiguur

Joke: 'Ik heb het nummer al heel vaak gehoord. Koos zong het altijd en al die keren nam hij het ook op. Koos was dyslectisch. Soms sloeg hij een woord over of hij sprak het verkeerd uit, daar wees ik hem dan op. Hij stond er ook om bekend dat hij woorden omdraaide, omdat hij dat dan lekkerder vond zingen.'

Tekst gaat verder na de video:



Na het overlijden van Koos, kreeg René al met materiaal in handen. Hij puzzelde net zolang door tot er een volledige versie van 'Een Amsterdammer' was. René: 'Ik voel me vereerd dat ik dit heb mogen doen. Dit is echt iets wat ik later aan mijn kinderen en kleinkinderen wil vertellen. Koos was erg bijzonder, hij was een soort vader voor iedereen'.

Joke Alberts neemt de promotie van de single op zich. 'Dat verdient Koos. Het is raar om nu alleen op plekken te komen waar ik voorheen samen met hem was. Maar ik weet dat Koos er blij mee zou zijn. Hij was zo blij met dit nummer en had plezier in zijn leven. Hij heeft nooit ergens met tegenzin gestaan. Dus deze muzikale groet is dan prachtig. Koos gaat zo gewoon door met leven'.