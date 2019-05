Tielenaren moeten aan de slag met nieuw stadspark in de uiterwaard

De Kleine Willemspolder is vrijdag officieel in gebruik gegeven aan de inwoners van Tiel. Het is de bedoeling dat zij zich er de komende jaren onder begeleiding van natuurorganisatie ARK gaan ontfermen. Doen ze dat niet, dan wordt het waarschijnlijk weer landbouwgrond.

door Menno Provoost

In de hoek tussen het Amsterdam-Rijnkanaal, de Waal en de haven is de afgelopen jaren het project Fluvia Tiel uitgevoerd. Met de versterking van de dijk en ontwikkeling van woningbouw op het Vijverterrein, is het stuk uiterwaard opnieuw ingericht. Er wordt geen landbouw meer bedreven. Er is een bosje aangeplant en een oude stroomgeul uitgegraven. Ook zijn er extra paden met bruggetjes gekomen. Het is de bedoeling dat de uiterwaard een soort mengeling van een natuurgebied en een stadspark wordt.

De grond is van Rijkswaterstaat die het in bezit houdt voor mogelijke toekomstige maatregelen die met de waterafvoer van de rivier te maken hebben. Daar is op dit moment echter geen sprake van. Het beheer is nu overgedragen aan ARK. Die moet zorgen dat er niet te veel begroeiing komt die de doorstroming bij hoogwater kan belemmeren.

Verder is het uitgangspunt om de natuur zoveel mogelijk haar gang te laten gaan, maar tegelijkertijd voor een mooi toegankelijk gebied voor inwoners te zorgen. Om inwoners erbij te betrekken, gaat de organisatie er activiteiten op het gebied van natuur en recreatie organiseren. Aan inwoners wordt ook gevraagd suggesties te doen voor de inrichting en het gebruik.

Directeur droomt van stichting stadswaard Tiel

Voordat het kanaal gegraven werd, maakte het gebied deel uit van de Willemspolder die nu aan de overkant bij Echteld ligt. De naam Kleine Willemspolder is eigenlijk niet goed, omdat het geen polder meer is maar een overstroomgebied. ARK spreekt dan ook van de Willemswaard. Al is dat maar een werktitel, liet directeur Jos Rademakers vrijdag bij de feestelijke overdracht weten.

Het is de bedoeling dat bewoners zich uiteindelijk erover ontfermen. 'We willen de komende jaren de betrokkenheid van de inwoners met het gebied opbouwen', zei Rademakers. 'Zorgen dat het toegankelijk is voor mens, hond en jeugd en dat zij met plezier de natuur beleven. Daarbij is de droom dat het tot de oprichting van een stichting Stadswaard Tiel komt. Dat hopen we te bereiken. Alle suggesties voor het beheer en gebruik zijn van harte welkom.'

Een aantal aanwezige omwonenden nam de gelegenheid vast te baat om hun ongenoegen te ventileren over het achterlaten van huisvuil en recreatief afval op het strand, het feit dat auto's tegenwoordig het gebied betreden en over de vele loslopende honden. 'Goed dat deze discussies al gevoerd worden', vond Henk Van Rheede van Rijkswaterstaat. 'Want dat betekent dat de betrokkenheid er is om er ook echt wat van te maken.'

Als het niet lukt om in drie jaar voldoende betrokkenheid van inwoners voor het beheer op te bouwen, is het waarschijnlijk dat de Willemswaard door Rijkswaterstaat weer in gebruik wordt gegeven voor de landbouw.