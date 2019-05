Het nieuws van vrijdag in 5 minuten

Met vandaag onder meer:

De nationale intocht van Sinterklaas is dit jaar in Apeldoorn. Op zaterdag 16 november zal Sinterklaas aankomen in de stad.

De eerste onbeveiligde overweg in het Rivierengebied is donderdag afgesloten. Het is onderdeel van een operatie die vorig jaar is begonnen en uiterlijk in 2021 moet zijn afgerond.

En:

Ruud Pothoven uit Arnhem heeft een droom: het bouwen van een mobiele slachterij voor varkens. Want dat is beter voor dier én mens, zegt hij. Het vervoer van de stal naar de slachterij is volgens hem namelijk de meest stressvolle tijd voor een varken.

Kijk hieronder de uitzending terug: