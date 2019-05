Kindervoedselbank doet 'vreugdedansje' na donatie Metallica

Jan Woldberg, medewerker van de stichting uit Dodewaard, moest de mail een paar keer overlezen voordat hij pas echt begreep dat het waar was. Metalband Metallica gaat een deel van de opbrengst van hun concert in de Johan Cruijff Arena aan de stichting doneren. 'Waanzinnig', zegt Woldberg.

Zelf uitgekozen

De band uit Amerika heeft een eigen foundation. In elk land waar ze spelen kiest de band een goed doel uit voor kinderen. Concertorganisator Mojo heeft meerdere doelen aangedragen, waarna Metallica de Dodewaardse stichting uitkoos. Dat maakt de donatie extra speciaal, zegt Woldberg. 'We zijn door de band zelf gekozen. Heel trots zijn we.'

Tekst gaat verder na de video:



Armste kinderen

De stichting voorziet kinderen uit arme gezinnen van nieuwe kleding, schoenen en cadeautjes. Ook helpt het goede doel basisschoolkinderen aan verjaardagspakketten, zodat zij klasgenootjes kunnen trakteren of een feestje kunnen geven als ze jarig zijn. 'We hebben het echt over de allerarmste kinderen in de samenleving', zegt medewerker Maurice van de Ven. 'Vaak worden ze gepest en getreiterd. Als ze twee keer per jaar bij ons komen kunnen ze ook eens pronken met nieuwe kleding.' Ook hij is heel erg blij met de toezegging. 'We hebben wel even een klein vreugdedansje gemaakt.'

Op 11 juni ontvangt de stichting de cheque uit handen van de bandleden zelf. Dan speelt de metalband in de John Cruijff Arena in Amsterdam. Medewerkers van de stichting gaan de band ook ontmoeten. De hoogte van het bedrag is nog niet bekend.

