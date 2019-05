Deze Gelderse voetballers kunnen vandaag iets bijzonders presteren

Ze zijn al lang en breed kampioen van de vijfde klasse F. En toch kunnen de voetballers van het eerste van SC Doesburg zondag een bizarre prestatie neerzetten. Als ze ook de laatste wedstrijd van dit seizoen weten te winnen bij SHE in Hall, hebben ze alle 22 competitiewedstrijden gewonnen.

'De spelers hebben het zelf uitgezocht en er zijn dit jaar nog wel twee andere teams die ongeslagen zijn in Nederland, maar die hebben wel eens gelijkgespeeld', zegt Appie van der Beek.

Als trouwe clubman en supporter is hij flink in zijn nopjes over het team. 'Dit had niemand verwacht aan het begin van het seizoen. De jaren hiervoor werd promotie telkens net misgelopen, dus dit jaar wilden ze kampioen worden.' Dat kampioen worden deden ze begin april dus al, maar nu rest dus nog het afmaken van die indrukwekkende reeks.

Al is er volgens trainer Bobby Hartemink nog wel een klein smetje. 'We wilden eigenlijk onder de 10 tegendoelpunten blijven, maar dat is niet gelukt', grapt de oefenmeester.

'Geen schijn van kans'

Met 80 doelpunten voor en slechts 11 tegen lijkt de wedstrijd van zondag, tegen de nummer acht van de ranglijst slechts een formaliteit. Toch is de psychologische oorlogsvoering tussen beide teams al begonnen. 'Het blijft bij 21 overwinningen', zegt voorzitter van SHE Andre van Weile stellig.

'Wij gaan niet meewerken aan dat feestje', voegt hij daar met een knipoog aan toe. De coach van Doesburg klinkt dat bekend in de oren. 'Dat roepen ze allemaal', lacht Hartemink. 'Maar het is nog niemand gelukt. Nee, ze maken geen schijn van kans', pareert hij de uitdagende woorden van de opponent.

De wedstrijd tussen Doesburg en SHE, wordt zondag om 13.00 uur gespeeld bij SHE in Hall. De uitploeg wordt, zoals iedere wedstrijd, gesteund door een groepje vaste supporters. Ook Appie van der Beek is er weer bij. 'We hebben shirts aan, gaan iedere wedstrijd en gaan daar ook zondag weer een feestje bouwen.'