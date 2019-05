Leen Looijen zag geen chemie bij NEC in 'naar seizoen'

In De Week van Gelderland analyseerde hij het probleem bij de club. 'Er was geen chemie tussen de staf en de spelers. En pech bestaat niet, maar spelers die bepalend hadden moeten zijn zoals Van Eijden, Van den Berg en Alblas vielen weg. En er was ook geen balans tussen aanval en verdediging, waardoor we veel scoorden, maar ook veel tegendoelpunten kregen. Vaak moesten we drie keer scoren om een wedstrijd te winnen. Al met al was het een naar seizoen, waarin de technisch directeur en de trainer zijn ontslagen. Maar het lag niet alleen aan de trainer. Bepaalde spelers hadden ook niet de intrinsieke motivatie om kampioen te willen worden. Van tevoren dacht iedereen riep iedereen, inclusief mijn vriend Johan Derksen, dat wij de beste selectie hadden.'

NEC Way of Life

'Toch blijft het gevoel voor deze club heel sterk. Het is een Way of Life, een beetje te vergelijken met Feyenoord. Ondanks dit dramatische seizoen zaten er bij de laatste wedstrijd nog meer dan achtduizend mensen op de tribune. In de stad word ik ook nog steeds vaak aangesproken. Mensen zeggen dat wel dat het klote gaat met de club en dat die en die weg moeten. Maar als toezichthouder kan ik het niet bepalen. Ik heb de spelersgroep niet samengesteld. Met mij gaat het goed, maar met de club niet. We moeten proberen om meer stabiliteit in de club te krijgen. Een technisch directeur, manager of technisch platform die de lijn kan uitzetten.'

'Als het niet loopt, kun je van alles doen. Een bingo-avond of paintballen. Maar dat helpt alleen als er ook echt een klik is. Dan kun je het proces sturen, maar soms liggen mensen elkaar gewoon niet. Maar deze ploeg had natuurlijk veel hoger moeten eindigen. Na het ontslag van De Gier liep het de laatste acht wedstrijden wel beter. We wonnen er zes, één gelijkspel en één nederlaag. Met zo'n gemiddelde was je normaal kampioen geworden.'

Spelers zijn de baas

'Maar het is ook niet makkelijk. Er zijn nu spelers die voetballen, omdat dat de makkelijkste manier is om geld te verdienen. En de spelers zijn de baas, samen met de makelaars. In de tijd dat ik trainer was, hadden de clubs nog de macht en was het veel makkelijker. Dan haalde je in de zomer drie nieuwe spelers. Maar ik zou nu echt geen trainer meer moeten zijn. Ik heb een veel te ouderwetse instelling. Ik denk anders. Ik ben meer voor een directe lijn. Maar ik maak me ook niet meer te druk, ik kan ook genieten van leuke dingen. Als trainer moest ik vaak twee of drie dagen herstellen na een nederlaag. Maar