Geluidssensoren in Apeldoorn: 'Ze staan symbool voor wat groters'

Geluidssensor wordt opgehangen in Apeldoorn. Foto: Rob Voss

Apeldoorn heeft vrijdag tien geluidssensoren opgehangen in lantaarnpalen, verspreid over de gemeente. Die moeten vooral duidelijkheid geven over hoeveel vlieglawaai inwoners over zich heen krijgen.

Met name in Hoenderloo en Klarenbeek bestaan zorgen over de opstapeling van geluid. De geluidseffecten van Teuge en Lelystad zijn tot dusver niet bij elkaar opgeteld. Sensoren op diverse plekken meten het geluid afkomstig van Lelystad Airport, vliegveld Teuge en de militaire vliegbasis Deelen.

Wethouder Wim Willems hing een sensor op in Klarenbeek. Het is cruciaal om objectieve feiten te vergaren, aldus Willems, in plaats van te handelen op basis van theoretische rekenmodellen.

'Deze kastjes zijn klein, maar ze staan voor mij symbool voor wat groters. Ze staan voor technologische vooruitgang. Dat is geen doel op zich, maar wel een middel om op een slimme manier te werken aan een leefbare en duurzame stad. En één van de vele innovaties waar we in Apeldoorn aan werken onder de noemer Smart City', stelt Willems.



