Alle bedrijven in Vorden weer vrijgegeven na brand, woningen nog niet

Alle bedrijven in de buurt van de grote brand in Vorden van afgelopen dinsdag zijn weer vrijgegeven. Bewoners van de drie woningen kunnen nog niet naar huis. Dat laat de gemeente Bronckhorst weten.

De gemeente praatte vrijdag de gedupeerde ondernemers bij over de voortgang van de schoonmaak op het bedrijventerrein. De bedrijven bevinden in het gebied waar asbest werd aangetroffen na de verwoestende brand in een loods in Vorden. De ondernemers kunnen onder voorwaarden hun pand weer in.

Aan regels houden

Burgemeester Marianne Besselink spreekt van een 'belangrijke eerste stap' na een 'ingrijpende week voor de betrokkenen'. 'We hopen in de loop van volgende week alle bedrijven volledig vrij te kunnen geven', zegt zij.

Zo'n tien bedrijven werden woensdag al vrijgegeven. Ze moeten daarvoor wel aan verschillende regels voldoen. Zo mogen ze alleen via de hoofdingang naar binnen, moeten buitenterreinen afgesloten blijven, niet het dak op en geen airconditioners en ventilatiesystemen gebruiken. Voor enkele bedrijven zijn die voorwaarden al opgeheven, meldt de gemeente.

In plukken vrijgegeven

Waarom de woningen nog niet zijn vrijgegeven, kan een woordvoerster niet zeggen. Ook is het nog onduidelijk wanneer de bewoners hun huis weer in kunnen. 'Het gebied wordt in plukjes vrijgegeven.'

