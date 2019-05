Stichting Welzijn Hattem start met Steunouder-project

'Stichting Welzijn Hattem krijgt van het Oranje Fonds een prachtig bedrag voor een Steunouderproject', vertelt directeur van Stichting Welzijn Hattem, Mathilde Stam met trots. Het project start op 1 juni en projectleider Ellen Snijder is inmiddels volop bezig met de voorbereidingen in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Eind juni is er een kick off voor professionals, vrijwilligers en inwoners van Hattem. Het gaat dan voornamelijk om mensen die affiniteit hebben met kinderen en die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Binnenkort hoor je hier meer over.

Wat is een steunouder?

Je wilt voor je kind zorgen, maar soms is dat lastig. Je hebt even tijd en rust nodig. En soms kun je niet altijd bij je eigen netwerk terecht. Een steunouder kan jouw kind één of twee dagdelen in de week opvangen. Je kind krijgt bij de steunouder aandacht. Dat kan bij een gezin zijn, een echtpaar of alleenstaande, met ruimte in huis. Een steunouder biedt praktische steun en je kunt als ouder de zorg voor jouw kind delen met de steunouder. Voor jouw kind kan het ook fijn zijn om even ergens anders te zijn en nieuwe ervaringen op te doen.

Wil jij steunouder zijn?

Een steunouder is een vrijwilliger die er is voor ouders die het even moeilijk hebben. De steunouder vangt het kind van die ouders één of twee dagdelen per week op. De ouders hebben daardoor even tijd voor zichzelf. Ouders die behoefte hebben aan steun, kunnen niet altijd op hun eigen netwerk terugvallen. Dat kan een nadelige invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. 'Steunouder' wil dit voorkomen door steunouders aan deze gezinnen te koppelen. Wil jij als vrijwilliger een gezin helpen en vind je het leuk om met kinderen om te gaan? Dan is steunouder zijn misschien iets voor jou!

Meer weten?

Meer informatie over steunouder kun je vinden op steunouder.nl Voor vragen bel je met Ellen Snijder, projectleider steunouder van Stichting Welzijn Hattem via (038) 4432881 of 06-12530048. Mailen kan ook naar ellensnijder@swhattem.nl.