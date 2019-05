Javier Vet terug bij De Graafschap in finaleduel play-offs met Sparta

De spanning stijgt in de Achterhoek. Blijft De Graafschap in de eredivisie? Zaterdagavond is het eerste finaleduel met Sparta op het Rotterdamse Kasteel. 'Dit is meer mentaal dan fysiek', zegt Javier Vet.

'Ik heb veel nacompetities gespeeld', zegt de verdedigende middenvelder in aanloop naar de climax van het seizoen. 'Deze wedstrijden vragen meer van je. Je moet zo ontzettend gebrand zijn. Eén fout kan genoeg zijn. Het gaat bijna niet meer over voetbal. Maar over inzet en over echt willen. Dit is meer mentaal dan fysiek', legt Vet het fenomeen nacompetitie uit.

Kaartverkoop

Voor De Graafschap is het zaak een mooie uitgangspositie te creëren voor de return dinsdag op De Vijverberg. De kaartverkoop loopt goed. De club verkocht inmiddels ruim zevenduizend tickets. 'Je moet vooral niet verliezen', zegt trainer Henk de Jong over de wedstrijd op Spangen tegen de ploeg van Henk Fraser.

'Wij gaan daar spelen om te winnen', blaast Vet iets hoger van de toren. 'Het niveau is iets hoger dan Cambuur. Dat kan ook goed uitpakken waardoor we wat meer ruimte krijgen. Hoewel, ik vond ze vrij compact spelen tegen Oss. Je zag dat ze in fases ver inzakten en dat zijn wij niet echt gewend.'

Youssef El Jebli bleef donderdag uit voorzorg binnen en stond niet op het trainingsveld. Vrijdag verliet hij de training in het stadion eerder. Tegen Sparta speelt hij gewoon ondanks knieklachten. 'Het is een bijtertje en dat moet nu ook', weet De Jong. 'Dat komt dus wel goed. Het is nu even doorgaan, maar dat kan Youssef wel. Hij is heel belangrijk met zijn creativiteit voor ons.'

Vet aan de aftrap

Vet keert terug in de basis. Waarschijnlijk gaat dat ten kosten van Fabian Serrarens. 'We hebben thuis tegen Cambuur extreem aanvallend gespeeld', zegt De Jong. 'Met vijf spitsen, dan kan er morgen eentje minder zijn. De kans is wel aanwezig inderdaad dat Vet terugkomt in het elftal.'

Vermoedelijke opstelling: Bertrams, Owusu, Straalman, Sven Nieuwpoort, Tutuarima; Matusiwa, El Jebli, Vet; Burgzorg, Benschop, Bahoui.