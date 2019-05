Gelderland Helpt: 'Een ziekenomroep, bestaat dat nog?'

Tristan is één van de medewerkers van de omroep die dagelijks radio maakt voor mensen die in het ziekenhuis liggen. De medewerkers van de 53-jaar oude omroep maken ook maandelijks twee uur televisie. Ook verzorgen ze verzorgen middagen in vijf verzorgingshuizen in de regio waarbij mensen plaatjes kunnen aanvragen. Om dat te kunnen blijven doen hebben ze Gelderland Helpt ingeschakeld om op zoek te gaan naar nieuwe vrijwilligers.

'... anders had ik even met je gedanst'

''Tristan, het is dat je daar zit, anders had ik even met je gedanst", zegt collega-presentator Willy Zock terwijl een plaat van Pat Boone klinkt. Tristan is één van de jongste vrijwilligers, maar zijn collega Willy doet niet voor hem onder als het gaat om enthousiasme. "Neem je passie mee, want dat is het mooiste wat je kunt geven aan mensen die ziek zijn''.

Het tweetal gaat voorafgaand aan hun radioprogramma De drie Musketiers de bedden langs om de verzoekplaatjes te noteren. 'Het contact met de mensen vind ik erg leuk', geeft Tristan aan. Het is zijn doel om de mensen blij te maken met een liedje.

TV Radio Mozaïek is op zoek naar vrijwilligers. Voor de verzoekplaatjesmiddagen in de verzorgingshuizen zoeken ze presentatoren en technici. En ook voor de televisieuitzendingen kunnen ze mensen gebruiken die kunnen filmen. Geïnteresseerd? Laat dan hier weten.