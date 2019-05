De zieken- en ouderen omroep is op zoek naar een presentator en technicus

De stichting zieken- en ouderenomroep TV Radio Mozaïek bestaat dit jaar 53 jaar. Wij hebben onze studio’s (radio en tv) in het ziekenhuis Rijnstate in Zevenaar. Wij maken voor zieken en ouderen televisie en radio. Dit is te volgen in de aangesloten ziekenhuizen maar ook via onze website en youtube kanaal. Er zijn ongeveer 40 vrijwilligers actief bij ons.

Graag willen wij ons nóg meer richten op ouderen en zoeken hiervoor nieuwe vrijwilligers. 1x in de maand verzorgen wij een muzikale middag bij een Zorginstelling de Liemers. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar iemand die met de ouderen een interactieve middag kan hebben. Dus een soort presentator/presentatrice en iemand die de techniek kan verzorgen. Het is een gezellige muziek middag waar bewoners onder andere liedjes kunnen aanvragen.

Daarnaast zijn we op zoek naar vrijwilligers die 1x per maand een filmpje van 6 á 7 minuten kunnen aanleveren voor de maandelijkse tv uitzending. Iedereen die filmen leuk vindt kunnen we gebruiken.

Nieuwe vrijwilligers krijgen bij ons een opleiding.

Lijkt u het leuk om vrijwilliger te worden bij TV Radio Mozaïek? Laat hieronder uw reactie achter!