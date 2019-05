Emotionele start tocht Bergh in het Zadel

'Dit is gewoon historisch', zegt voorzitter Theo Mijnen van stichting Bergh in het Zadel. Hoewel de fietstocht nog moest beginnen, was al duidelijk dat de editie van dit jaar meer dan een miljoen euro op heeft gehaald voor de bestrijding van de ziekte kanker. 'Dat is een ongelofelijk bedrag voor een stel amateurs die dit organiseren.' Deelnemers aan de fietstocht hebben elk hun reden om mee te doen. 'Veel mensen in mijn omgeving hebben met kanker te maken', zegt Manon Berendsen. 'Mijn vader is ziek en in mijn werk als fysiotherapeut kom ik het veel tegen. Dat is absoluut voldoende motivatie om mee te doen.'



Voordat de bijna negentig wielrenners van start gingen, werden ze gezegend door een pastoor. De deelnemers wacht een tocht van ongeveer 1.400 kilometer. 'Vandaag is redelijk vlak, Bielefeld ligt al wat hoger, maar daarna wordt het elke dag klimmen, behalve rond Leipzig', vertelt Mijnen, die het buiten steden zonder Duitse politiebegeleiding moet doen. 'Naar de toekomst wordt dat ook steeds moeilijker', vertelt de voorzitter. 'Maar ik denk dat als dit slaagt, Bergh in het Zadel zeker toekomst heeft. Die nare ziekte is de wereld nog niet uit, dus onze taak zit er nog niet op.'