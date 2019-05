Sinterklaasintocht kost zes ton, maar dat heeft Apeldoorn er graag voor over

Op zaterdag 16 november zal de goedheiligman met zijn hele gevolg aanmeren in Apeldoorn. Op het schoolplein van de Montessorischool Passe-Partout vinden kinderen het vooral heel leuk en ook wel een beetje spannend dat ze dit jaar de enige echte Sinterklaas te zien gaan krijgen.

Sibel Ozcan (11), kinderburgemeester van de Veluwse gemeente: 'Normaal zie ik het alleen op tv. Maar nu komt hij echt. Dat vind ik wel heel cool.' Stiekem hoopt ze de Sint ook een handje te mogen geven naast de burgemeester. 'Dat zou wel heel leuk zijn.'

Zo kondigt Sibel de komst van Sinterklaas zelf aan:



John Berends, Commissaris van de Koningin en voormalig burgemeester van Apeldoorn, maakte zich al eerder sterk voor een landelijke intocht in de Gelderse gemeente. Hij verheugt zich op het evenement: 'Prachtig voor Apeldoorn, maar ook heel mooi voor Gelderland.'

Veiligheid

Toch moet de stad ook nadenken over de veiligheid van het publiek tijdens de intocht, die al jaren het toneel van demonstraties is. Vorig jaar waren er vier tijdens de landelijke intocht in Zaanstad en evenveel aanhoudingen. Zeshonderd agenten moesten het feest in goede banen leiden. Ook in andere gemeentes was het onrustig. Zo waren er een paar kleine demonstraties in Nijmegen.

Waarnemend burgemeester Petra van Wingerden gaat haar uiterste best doen om de veiligheid tijdens de Sinterklaasintocht zo goed mogelijk te garanderen, zegt ze. 'Mensen die demonstraties willen houden, die mogen natuurlijk demonstreren. In goed overleg kan er heel veel. Maar het kinderfeest staat voorop.'

Luister het gesprek met Petra van Wingerden op Radio Gelderland terug:



Het evenement gaat de gemeente Apeldoorn zes ton kosten. Dat heeft de gemeente er graag voor over. 'We zijn een evenementenstad, een gezinsstad, Het is voor Apeldoorn volkomen logisch dat Sinterklaas hier van harte welkom is', aldus Van Wingerden. Het geld moet komen uit het huidige beschikbare budgetten.

Enthousiasme

Veiligheidskwesties spelen geen rol in de keuze voor de plek van de intocht, zegt de NTR, die het Sinterklaasfeest organiseert. De openbare orde en veiligheid tijdens de intocht is volgens de omroep puur een zaak van de gemeente. Er wordt vooral gekeken naar het enthousiasme en of er een goede route is naar het centrum van de stad, zegt woordvoerder René Takken.

Wel probeert de omroep gemeentes mee te krijgen in de lijn van geleidelijke verandering die de NTR heeft ingezet. 'En onze ervaringen daarmee zijn positief', aldus de zegsman. Vorig jaar werd Sinterklaas bij de landelijke intocht door roetveegpieten vergezeld.

Vorig jaar liepen er ook al roetveegpieten mee in de Apeldoornse intocht. Destijds kondigde de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) een demonstratie aan, die later weer werd ingetrokken. De actievoerders voelden zich naar eigen zeggen niet veilig door aangekondigde tegendemonstraties in de stad.

Kanaal

Naast de demonstraties is ook nog de vraag waar Sinterklaas met zijn stoomboot in de Gelderse stad aankomt. Het Apeldoorns kanaal is waarschijnlijk geen optie, want te smal. Petra van Wingerden: 'We zijn daarover nog met Sinterklaas in overleg. Maar daar gaan we iets voor verzinnen.' John Berends oppert alvast een alternatief: 'Als het niet te water kan, dan misschien met de stoomtrein.'

