Toekomstbestendig wonen: 'Lenen mag, maar het moet wel duurzamer'

Met het initiatief ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’ voegt de provincie de blijverslening en de duurzaamheidslening samen. Dat zijn twee aparte leningen; de één bedoeld om huiseigenaren op hun oude dag langer thuis te kunnen houden, de ander om verduurzaming van woningen te ondersteunen. De colleges van de gemeenten besloten deze week om dit initiatief aan te nemen.

Wil een huiseigenaar nu maatregelen nemen om zijn of haar huis levensloopbestendig te maken, dan vragen de gemeenten ook dat er verduurzaming bijkomt. De regel geldt ook voor mensen die asbest willen verwijderen in hun huis. Die verduurzaming betekent minstens één energiemaatregel per lening.

'We vragen niet veel'

‘Als je kijkt naar bestaande woningen, dan valt daar nog een hoop te halen. We vragen niet veel, maar wil je beneden in je huis een slaapkamer bouwen, installeer dan bijvoorbeeld ook extra isolatie’, vertelt de Wijchense wethouder Geert Gerrits.

Volgens hem bekijkt de gemeente eerst of de regeling werkt, maar hij verwacht dat het wel goed zit. Weinig mensen vragen namelijk een blijverslening aan in Wijchen. De duurzaamheidsregeling is daarentegen wel populair.

Van 1,9 naar 3,8 miljoen

De provincie zet voor de leningen een verdubbelaar in: eerder had Wijchen een bedrag van 1,9 miljoen voor de leningen, dat wordt nu bijna 3,8 miljoen. En dat is volgens wethouder Gerritsen echt nodig: ‘De duurzaamheidslening was een groot succes, die hebben we een paar keer moeten verlengen met meer budget. Het is dus fijn dat er nu extra financiële steun voor is’, besluit hij.

