'Mooi en bizar tegelijk'; bijzondere Arnhemse skeletten terug in graf

Bij graafwerkzaamheden voor de aanleg van de Arnhemse Sint Jansbeek doken ze twee jaar geleden op: zo'n 700 skeletten die verscholen lagen in een eeuwenoud kerkhof. De resten werden voor onderzoek beschikbaar gesteld aan de universiteit van Leiden. Een deel daarvan wordt deze maandag herbegraven bij de Eusebiuskerk in Arnhem.

Het gaat om ongeveer 40 skeletten die terugkeren. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle resten herbegraven worden, maar dat gaat nog wel een tijdje duren. Het materiaal is namelijk voor een periode van 10 jaar beschikbaar gesteld door de gemeente.

'Zoiets gebeurt eigenlijk nooit'

Voor stadsarcheoloog Martijn Defilet is het een bijzondere dag. 'Deze herbegrafenis is mooi en bizar tegelijk. In de eerste plaats mooi omdat we de mensen die honderden jaren op het kerkhof bij de Eusebius lagen weer terug kunnen brengen en bizar, want zoiets gebeurt eigenlijk nooit', vertelt hij op Radio Gelderland.

Nieuw graf

Naast de toren van de Eusebiuskerk is een nieuw graf gegraven waar de skeletten in teruggeplaatst worden. Voor de gemeente Arnhem is het gelijk een mogelijkheid om het publiek te informeren over de geschiedenis van het kerkhof en om de eerste resultaten van het onderzoek te presenteren.

Volgens Defilet zijn de skeletten honderden jaren oud. 'Van het midden van de 14e eeuw tot het begin van de 19e eeuw', weet de stadsarcheoloog. 'Als je de begravenisboeken erop naslaat, dan lijkt het toch wel het arme segment van de Arnhemse bevolking te zijn geweest. Er worden wel namen genoemd, maar graven zijn niet gemarkeerd.'

Vanmiddag om 16.00 uur is er een presentatie in de kapel van de Eusebiuskerk. Aansluitend - om 17.00 uur - worden de skeletten herbegraven. Wethouder van Erfgoed, Hans de Vroome, is ook aanwezig bij de bijzetting in het graf.