Zeldzaam bloeiende passiflora in Harskamp: 'Uniek in Europa'

Hij loopt over van enthousiasme en dat terwijl hij dagelijks tussen de passiflora's staat. Piet Moerman van de passiflorahoeve in Harskamp heeft een bloeiende passiflora pitterie. Hij zegt daarmee de enige in Europa te zijn: 'Dit is echt geweldig.'

Door Ellen Kamphorst

1,6 hectare aan vlindertuin en passiflora's. Op het landgoed van Moerman zijn planten te zien die je in geen enkel tuincentrum tegenkomt. Zoals dus de passiflora pitterie. In tegenstelling tot de klimplant die in veel tuinen staat, is deze soort meer boom- of struikvormig.

Wandelroute voor liefhebbers

Moerman is begonnen met het verzamelen van passiflora's als liefhebber: 'Ik begon halverwege de jaren negentig omdat ik die standaard caerulea, de passiebloem, zo mooi vond.' Moerman kreeg psychische problemen. Toen hij daar bovenop kwam besloot hij een zorgboerderij te beginnen om anderen met psychische problemen te helpen. Op die zorgboerderij is een wandelroute voor liefhebbers van bijzondere (tropische planten) en vlinders.

De zaden van deze passiflora komen uit het West-Afrikaanse Guinee: 'Het is echt heel erg moeilijk om hem aan de groei te krijgen, dat is maar weinigen gelukt.' Als ie dan eindelijk groeit, moet de plant nog gaan bloeien. 'En als dat lukt, dan is dat echt een prestatie', aldus Moerman.