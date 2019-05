Miljoenentekort: belasting in Nijkerk gaat fors omhoog

De gemeente Nijkerk verwacht een begrotingstekort van 3 miljoen in 2020. Dat blijkt uit de voorjaarsnota. Om op nul uit te komen wil ze meer grip op uitgaven krijgen en stelt de gemeente voor om ontroerende zaak belasting (ozb) met 8-15% te verhogen. Volgens wethouder Oosterwijk is dat maximaal 50 euro per huishouden per jaar.

Door Ellen Kamphorst

'Ik vind dit ook geen leuke boodschap, maar we willen de voorzieningen in Nijkerk op pijl houden en dan is het verhogen van de ozb de enige oplossing.' Wim Oosterwijk, wethouder financiën, wil de huidige lage lokale lasten ter discussie stellen om ervoor te zorgen dat er geen voorzieningen hoeven te sneuvelen en dat Nijkerk haar 'sociale gezicht' kan houden. 'Voor iedere 90.000 euro die we tekort komen, verhogen we de ozb met 1%.' Oosterwijk zegt met het verhogen van de lasten een nieuw evenwicht te willen creëren.

Tekorten op jeugdzorg

Het begrotingstekort ontstaat, net als in veel andere Gelderse gemeenten, door de grote tekorten in het sociaal domein en dan met name op de jeugdzorg. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van jeugdzorg is stabiel in de gemeente, maar de kosten stijgen.

Ook de kosten op de WMO stijgen. De gemeente wil meer grip op die kosten. Daarnaast hoopt ze dat het Rijk gaat bijspringen, maar het college verwacht niet dat zij het hele tekort gaan dichten.

Meer ambtenaren

Daarnaast wil Nijkerk zeven fulltimers aannemen om de veranderde, ingekrompen organisatie weer te versterken. De gemeente kent een relatief hoog ziekteverzuim, om de werkdruk van het personeel te verlagen en inwoners beter van dienst te zijn wordt ondersteunend personeel geworven.

De gemeente heeft een extern bureau hun organisatie laten analyseren en daaruit volgens de gemeente dat deze versterking nodig is. Voor de zomer discussieert de gemeenteraad over de voorjaarsnota.

