Landelijke Sinterklaasintocht dit jaar in Apeldoorn

De nationale intocht van Sinterklaas is dit jaar in Apeldoorn. Op zaterdag 16 november zal Sinterklaas aankomen in de stad. 'Wat een eer dat Sinterklaas voor Apeldoorn heeft gekozen', reageert waarnemend burgemeester Petra van Wingerden verheugd.

door Maaike de Glee

De burgemeester verwacht dat gezinnen uit alle windstreken bij de intocht in Apeldoorn de Sint zullen verwelkomen. 'We gaan er een prachtige intocht van maken. Gelukkig hebben we nog even de tijd om alles te organiseren. En we hebben veel ervaring met bijzondere evenementen.' De afgelopen jaren was Apeldoorn ook het podium van de Giro d'Italia en 3FM Serious Request.

Gezinsstad

Ook evenementenwethouder Jeroen Joon ziet veel mogelijkheden. 'Dit is gaaf! Want het is een hele mooie kans voor onze culturele verenigingen, ons bedrijfsleven en natuurlijk alle gezinnen in Apeldoorn. We zijn een echte gezinsstad en de intocht mag ook dat gevoel uitstralen. Het wordt een nationaal feest met een sterk lokaal gezicht.'

De intocht is pas over een half jaar, maar de gemeente heeft wel alvast een website gemaakt: sint2019.nl. Die site zal gevuld worden met alle ontwikkelingen en nieuwtjes rondom de intocht.

Laatste keer in Harderwijk

De laatste keer dat de nationale intocht van Sinterklaas in Gelderland was, was in 2010 in Harderwijk. Eerder kwam Sinterklaas aan in Zaltbommel (2002), Hattem (1999), Doesburg (1995), Elburg (1990) en Zutphen (1986).