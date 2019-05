ChristenUnie verbaasd over minimaal bedrag Europese subsidies voor Nunspeet

De EU heeft een behoorlijke subsidiepot te verdelen. Zowel overheden als bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties kunnen die subsidies aanvragen, voor bijvoorbeeld initiatieven op het gebied van duurzaamheid en werkgelegenheid.

Arie Harteveld: 'Deze week werd bekend welke bedragen de Nederlandse gemeenten de afgelopen 5 jaar vanuit Brussel hebben ontvangen. Nunspeet bungelt ergens onderaan de lijst met € 0,29 per inwoner. Buurgemeenten hebben veel meer ontvangen. In Harderwijk is het bedrag € 9,26 en in Putten zelfs € 126,-.'

Reden voor de CU om hierover vragen te stellen aan het college. Harteveld: 'We willen graag weten hoe het komt dat Nunspeet zo weinig subsidie krijgt. Wordt er niets aangevraagd of worden onze aanvragen afgekeurd? En is het bij onze ondernemers en organisaties wel genoeg bekend dat ook zij subsidies kunnen aanvragen?'

Burgemeester De Weerd gaf aan dat hij niet ter plekke de cijfers kon controleren. Het kan zijn dat het bedrag voor Nunspeet hoger ligt, omdat subsidies soms provinciaal of regionaal worden aangevraagd. En dat een deel daarvan dan wel in Nunspeet terecht komt. Ook heeft de burgemeester geen zicht op wat er door bedrijven en andere organisaties wordt aangevraagd. Burgemeester De Weerd: 'Maar het klopt wel dat we als Nunspeet recent geen grote subsidies hebben aangevraagd, omdat we een financieel gezonde gemeente zijn en geen grote projecten hadden. Die projecten hebben we nu wel en door uw vragen gaat het college alsnog kijken of we voor deze projecten subsidie kunnen aanvragen.'

Op de vraag om via de website van de gemeente bedrijven en organisaties actief te wijzen op de EU-subsidies, antwoordde de burgemeester dat hij dat een goed idee vindt. De website zal daar binnenkort op worden aangepast.

Harteveld: 'Als ChristenUnie zijn we heel blij met deze reactie. Er komt meer aandacht voor deze subsidies en het college gaat er zelf actief mee aan de slag. Het zou toch prachtig zijn als er zo extra geld kan komen voor onze grote projecten.'