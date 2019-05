Metallica steunt kindervoedselbank in Dodewaard

'We waren best even verbaasd toen het bericht uit Amerika binnenkwam', stelt een medewerker van de stichting. In het bericht wordt uitgelegd dat de band een eigen foundation heeft en in ieder land waar zij spelen een goed doel voor kinderen uitkiezen. Op 11 juni speelt de metalband in de John Cruijff Arena in Amsterdam en daarom zochten de bandleden een goed doel in Nederland.

Metallica kwam al snel uit bij Kinderen van de Voedselbank in Dodewaard. De stichting voorziet kinderen uit arme gezinnen van nieuwe kleding, schoenen en cadeautjes. Ook voorziet het goede doel basisschoolkinderen van verjaardagspakketten, zodat zij klasgenootjes kunnen trakteren of een feestje kunnen geven als ze jarig zijn.

Meet & greet

Daar blijft het niet bij, want medewerkers van de stichting gaan de band ook ontmoeten. 'We zijn uitgenodigd voor een meet & greet met de band en de overhandiging van een hele mooie cheque. Graag bedanken wij dan ook de band en de foundation', schrijft Kinderen van de Voedselbank.

Om wat voor bedrag het gaat is niet bekend.