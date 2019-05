VIDEO | Vorden opnieuw opgeschrikt door grote brand

De bewoners en de hond wisten zich op tijd in veiligheid te brengen. De verwoestende brand werd rond 01.30 uur ontdekt in de boerderij aan de Wierssebroekweg, in het buitengebied van Vorden. De boerderij met aangebouwde stal werd volledig in de as gelegd. Het gebouw was bedekt met een rieten dak.

De brandweer schaalde groot op. De korpsen uit Ruurlo, Vorden, Laren en Zutphen konden echter niet voorkomen dat de woning volledig uitbrandde. Er werd daarom ingezet op het voorkomen van overslag naar naastgelegen bebouwing.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Stichting Salvage is ingezet voor de afhandeling van de schade en zorgt voor onderdak voor de bewoners.

Bekijk hier beelden van de verwoestende brand:

Tweede grote brand

Door deze brand is Vorden deze week voor de tweede keer opgeschrikt door een grote brand. Dinsdag werd er op het industrieterrein een autobedrijf en een plasticverwerker in de as gelegd. Het gebied rond die locatie is nog altijd afgesloten in verband met de vondst van asbest.

