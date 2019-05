PvdA Apeldoorn: 'We hebben eindelijk weer eens wat te vieren'

'Jippie het tij is gekeerd, ik ben waanzinnig blij', zegt Martine Berends van de PvdA in Apeldoorn. Het raadslid kan het donderdagavond nog maar nauwelijks geloven als ze de exitpolls ziet van de Europese verkiezingen.

door Maaike de Glee

'We hebben de afgelopen jaren serieuze klappen gehad, maar het tij is nu echt gekeerd.' Berends wijt het succes aan de goede campagne die is gevoerd door onder meer Frans Timmermans, Agnes Jongerius en Paul Tang. 'Ze hebben zo ontzettend laten zien dat ze het waard zijn, dus dikke vette complimenten voor hen.'

Na een avond Politieke Markt in Apeldoorn is de positieve exitpoll voor de lokale fractie van de PvdA reden om het feestje nog even te vieren. 'Ik duik zo de kroeg in, we hebben eindelijk weer eens wat te vieren,' aldus Berends. 'We zijn altijd bij ons zelf gebleven en solidariteit betekent een hele hoop. Samen sta je daadwerkelijk sterken. Blij dat dat nu eindelijk uitbetaalt.'