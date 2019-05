Tielse sportclubs dreigen samenwerking met gemeente op te zeggen om bezuinigingen

door Menno Provoost

Met name door grote tekorten op de jeugdzorg moet Tiel jaarlijks zo'n 2,5 miljoen euro bezuinigen. Hiervoor is een groot pakket aan maatregelen bedacht aan bezuinigingen en extra inkomsten door ozb-verhoging. De clubs waren uitgenodigd voor een toelichting door het college van burgemeester en wethouders op de plannen. Eerder sprak het stadsbestuur al met zorgorganisaties. Op 13 juni is een inspreekavond voor alle inwoners op de plannen. Uiteindelijk moet er op 26 juni door de gemeenteraad over besloten worden.

Voor de sportclubs betekenen de bezuinigingen in ieder geval dat het budget voor activiteiten en waarderingssubsidies teruggaat van 43.000 naar 18.000 euro. Daarbij komt er een onderzoek naar het privatiseren van buiten- en binnensportaccommodaties. De clubs zouden dan zelf verantwoordelijk worden voor het onderhoud en beheer.

'Stekker uit Heel Tiel beweegt'

Voorzitter van de Federatie Tielse Sportverenigingen Bert de Rooij reageert bitter op de bezuinigingen. Vooral omdat de clubs met de gemeente hard werken aan het plan 'Heel Tiel beweegt' om inwoners meer te laten sporten. 'De gemeente wil nu meer dan 60 procent van dit budget wegbezuinigen. Als dit doorgaat is voor ons de lol er wel af. Dan wordt iedere stimulans om meer jeugd aan het sporten te krijgen ons ontnomen. Zoals ik het nu bekijk: als dit doorgaat, trekken wij de stekker uit Heel Tiel beweegt.'

Volgens De Rooij kiest de gemeente helemaal de verkeerde aanpak om de begroting weer sluitend te krijgen. 'Ze moeten wat doen aan die hoge kosten. In Tiel zitten blijkbaar veel kinderen in de jeugdzorg. Dan moet je daar eerst eens naar gaan kijken: hoe komt dat, welke kinderen zitten erin. Als je nu dit stukje weg gaat nemen bij de clubs om kinderen te stimuleren, wordt de jeugdzorg misschien nog wel hoger. Misschien heeft het wel een heel averechts effect.'

Meer greep op jeugdzorg

Wethouder van sport en zorg Carla Kreuk begrijpt de reactie van de clubs. 'De emoties zijn heel begrijpelijk. Zij rekenen natuurlijk op die subsidie om hun clubs vitaal te houden.' Maar Kreuk vindt niet dat de bezuiniging een gebrek aan waardering betekent. 'Dat is het zeker niet. De gemeente investeert jaarlijks zo'n 1,5 miljoen in sport. Daarin is zichtbaar dat de gemeente Tiel sporten en bewegen heel belangrijk vindt, ook in het kader van de gezondheid van onze inwoners.'

Tiel probeert met onderzoeken en diverse middelen meer greep te krijgen op de jeugdzorg. Vanaf 2023 is een bezuiniging ingeboekt van een miljoen door de toegang tot de zorg te vereenvoudigen. Het is de bedoeling dat er nog veel meer gedaan wordt aan problemen voorkomen en snel oplossen, voordat iemand in de dure specialistische zorg terecht komt.

De wethouder sluit niet uit dat in deze aanpak geld dat nu bij sport verdwijnt, via die zorgtaken mogelijk weer bij de clubs terug kan komen. 'Sporten is geen doel op zich, het is een manier om vitaler en gezonder te worden op allerlei gebieden. Het is dus geen rare gedachte dat zorgbudget bij sport terecht kan komen. Maar dan zou het wel moeten bijdragen aan het voorkomen van een zorgbehoefte.'

Nieuw geld voor sportakkoord

Naast de bezuinigingen, is de gemeente ook op zoek naar creatieve manieren om geld toe te voegen aan de begroting. Kreuk: 'We hebben een intentieovereenkomst gesloten voor een lokaal sportakkoord met een aantal partijen, waaronder de FTS. Dat maakt dat we vanuit het rijk 15.000 euro krijgen voor een sportformateur om met elkaar een goed plan te maken om meer mensen in beweging te krijgen. Daaraan is een uitvoeringsbudget gekoppeld van 30.000 euro voor in ieder geval de komende twee en waarschijnlijk de komende drie jaar.'

Kreuk hoopt dat dit ook voor voorzitter De Rooij aanleiding is om toch mee te blijven werken aan het sportbeleid in Tiel. 'Ik kan me voorstellen dat hij de vraag van de gemeente om ons samen hard te maken voor het stimuleren van sport niet te rijmen vindt met deze bezuinigingen. Maar we moeten gewoon die begroting sluitend zien te krijgen en vooral ook gewoon creatief en samen aan de slag om op andere manieren toch acties te verzinnen om mensen in beweging te krijgen.'