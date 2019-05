Transporteurs bang voor onderhoud aan Pleyroute: 'We zitten als ratten in de val'

Deze zomer gaan zeven weken lang grote delen van de doorgaande routes op slot. Volgens Gertjan Maters van het gelijknamige transportbedrijf uit Huissen moeten zijn chauffeurs 35 kilometer omrijden om op het Velperbroekcircuit te komen. 'Dat is onacceptabel', vindt hij.

Maters is bang dat het onderliggende wegennet verstopt raakt en dat de chauffeurs nauwelijks nog Huissen uit kunnen komen. 'Met name het plaatselijk verkeer komt in de problemen, want dat kan geen kant meer op', stelt hij. De transporteur wijst daarbij op de aanwezige industrie en het grote aantal transportbedrijven in Huissen. 'We zitten als ratten in de val. We kunnen nergens meer naartoe.'

Te weinig oog voor Lingewaard

Wethouder Johan Sluiter zegt te begrijpen dat groot onderhoud nodig is voor een blijvende bereikbaarheid van de regio. 'En we begrijpen ook dat het overlast met zich mee kan brengen. Maar we vonden dat de provincie te weinig oog had voor de gemeente Lingewaard.'

Het gemeentebestuur stuurde daarom een brandbrief naar de provincie. Maandag staat er een afspraak tussen de partijen op de agenda, waarbij mogelijke alternatieven worden besproken.

