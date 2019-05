Boetes uitgedeeld bij grote milieucontrole in De Liemers

Tijdens een grote milieucontrole in De Liemers hebben handhavers donderdag meerdere overtredingen vastgesteld en boetes uitgedeeld. De bedoeling was vooral om zogenaamde milieudelicten te constateren.

In de omgeving van Zevenaar, Westervoort, Tolkamer en Doesburg letten handhavers uit allerlei disciplines extra goed op. Milieuagent Frans van der Wee legt uit dat er in totaal met 67 personen is samengewerkt. 'Van de NVWA tot Rijkswaterstaat, de Landelijke Eenheid, douane, Koninklijke Marechaussee en nog wat organisaties', aldus Van der Wee.

Volgens hem zijn er de nodige overtredingen vastgesteld. 'Twee ontgravingen bijvoorbeeld, situaties waarbij gegraven wordt op een plek waar dat niet mag. En we hebben een vangkooi met dode kippen aangetroffen die waarschijnlijk bedoeld was voor marters. Maar dat weten we nog niet zeker, dat zoeken we nog uit. Ook of het strafbaar is.'

Kleven op snelweg

En passant pakte de politie ook verkeersovertreders mee, wanneer ontoelaatbaar gedrag werd geconstateerd op de weg. Zo kreeg een van de bestuurders een bekeuring voor kleven op de A12.

Beluister hier de reportage van verslaggever Hans de Herdt (de tekst gaat verder onder het fragment):



Milieuagent Van der Wee zegt dat de nadruk donderdag lag op kleine en grote milieuovertredingen. Maar verkeersovertredingen worden niet door de vingers gezien. 'Het gaat er niet om dat iemand niet een propje naar buiten gooit', aldus Van der Wee.

Herhaling in de toekomst

De bedoeling is om vaker dergelijke controles te organiseren en milieudelicten te bestraffen. 'Het is nu een paar uur aan de gang, maar als je ziet wat het resultaat is, en terugkijkt op een soortgelijke controle van twee jaar geleden in een ander gebied, dan kun je zeggen dat het verstandig is om dit vaker te gaan doen.'