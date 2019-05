VerhalenArk vaart naar Wageningen: 'Het is een waanzinnig grote boomhut'

Aad Peters is sinds 2010 eigenaar van de VerhalenArk en is blij dat de ark weer op pad gaat. 'Het is een mooi binnendoorreisje', zegt hij. 'Onderweg kom je van alles tegen, zeker in het Gelders landschap. De natuur in Gelderland is extreem mooi.'

Hele ervaring

De ark, gebouwd op basis van de afmetingen die in de Bijbel worden genoemd, trekt heel wat bekijks tijdens zijn tochten over het water. 'Je komt wel eens langs hoge gebouwen en omdat de ark zo hoog is, kijk je soms zo een kamer binnen', lacht Peters 'En een visser die langs de kant zit en plotseling zo'n absurd schip voorbij ziet komen, vergeet zo'n ervaring ook niet snel.'

In de VerhalenArk zijn meerdere Bijbelse voorstellingen te zien, zoals Adam en Eva, David en Goliath en de kruisiging. De Boom des Levens groeit door het hele schip en verbindt de verhalen aan elkaar.

'Het is boven alles eigenlijk een extreme, waanzinnig grote boomhut', zegt Peters. 'Ik kom er niet meer iedere dag, maar wanneer ik er ben verbaas ik me toch weer over de waanzinnig grote huiskamer die ik binnenstap.'

'Geen christelijk schip'

Aannemer en timmerman Johan Huibers bouwde de ark als bezienswaardigheid en evangelisatiemiddel. In 2007 opende hij de deuren voor het publiek, waarna hij door het hele land vaarde om de ark te laten zien. In 2010 nam de huidige eigenaar Aad Peters het schip van hem over: hij maakte er een drijvend Bijbels museum van.

'We zijn geen christelijk schip', legt Peters uit, 'maar een verhalenschip. Mocht je, terwijl je aan boord bent, iets ervaren, dan is dat prettig. De waarde van de verhalen is ook belangrijk en het is goed om levensvragen te stellen. Maar veel dingen worden vooral spelenderwijs uitgelegd.'

Terug in Nederland

De voorbije jaren deed de VerhalenArk meerdere buitenlandse bestemmingen aan. In maart legde het schip aan in Wijk bij Duurstede en nu is het dus onderweg naar Wageningen. Hoe lang de boot daar blijft liggen, is nog onduidelijk. Peters gaat uit van enkele maanden, maar het hangt mede af van het weer en de verdere planning. Vanaf zaterdag is de ark alle dagen geopend voor publiek.