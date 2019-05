Het nieuws van donderdag in 5 minuten

Met vandaag onder meer:

Het college van Lingewaard wil graag met de provincie om tafel om te spreken over alternatieve omleidingsroutes tijdens het onderhoudswerk aan de A325 en de Pleijroute (N325). De gemeente komt daarmee vooral op voor de ondernemers in Lingewaard die grote zorgen hebben over het geplande onderhoud deze zomer. Daardoor zouden zij veel moeten omrijden, wat tijd en geld kost en slecht is voor het milieu.

Het is een bijzonder gezicht: langs de gracht van Elburg staat een tribune opgesteld. In het water drijven pontons. Vrijdag en zaterdag worden in Elburg een groot theaterstuk opgevoerd. Een stuk over Admiraal Van Kinsbergen, een van de bekendste inwoners uit de geschiedenis van Elburg.

'Het is nog nooit eerder in de wereld gebeurd dat alle missen van Mozart in één weekend worden gezongen', glundert Ben Wamelink. Dat hij de primeur heeft in Zutphen is niet geheel toevallig. Als 8-jarige jongen werd hij besmet met het Mozart-virus.

