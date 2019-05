Gemeentebestuur Apeldoorn vindt deelname aan wietproef te risicovol

Apeldoorn gaat zich zeer waarschijnlijk niet aanmelden voor een landelijke proef met gereguleerde wietteelt.Burgemeester Petra van Wingerden is van mening dat het experiment zoals dat er nu ligt onvoldoende helpt om de problematiek op het gebied van openbare orde, veiligheid en volksgezondheid te verminderen. Ook het financiële risico voor de gemeente vind zij te groot.

door Maaike de Glee

Een deel van de raad werd donderdagavond geconsulteerd door de burgemeester en de wethouder van financiën. Dit zorgde voor een felle discussie, omdat veel partijen juist een groot voorstander zijn van het deelnemen aan deze proef.

De bedoeling van het experiment is coffeeshops cannabis te leveren in een 'gesloten coffeeshopketen'. Hierdoor is er controle op de kwaliteit van de geleverde cannabis. Uit het experiment moet blijken wat de effecten zijn op de openbare orde, volksgezondheid en criminaliteit.

Financiële risico's

'We zijn niet voor 'dit' wietexperiment, benadrukt burgemeester Van Wingerden. 'Het experiment levert de gemeente grote financiele risico's op'. Want legt wethouder van financiën Cziesso uit dat alle coffeeshops in het experiment mee moeten doen. Coffeeshops die dat niet willen worden gesloten, maar zij kunnen bij de rechter wel een schadevergoeding afdwingen. 'Die kosten zijn voor de gemeente, het ministerie betaalt hier niet aan mee.'

Daarnaast heeft de burgemeester grote moeite met het feit dat er geen maximum gesteld wordt aan het zogeheten thc-gehalte in de wiet. 'Hoe waarborg je in dit experiment dan de volksgezondheid? Grote steden als Amsterdam en Groningen haakten al af, voor de burgemeester ook reden om nu niet mee te doen in dit experiment.

Aanmelden voor het experiment kan nog tot 10 juni bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Aankomende dinsdag zal het college de input van de raadsleden nog bespreken voor ze een definitief besluit neemt.