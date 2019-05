Cliënten in Paasbergflat Arnhem moeten weg van gemeente

Stichting Onderdak moet op zoek naar nieuw onderdak voor de zeven cliënten die in de Paasbergflat in Arnhem wonen. De gemeente werkt niet mee aan de plannen om zo'n veertig ex-gedetineerden en psychiatrisch patiënten op te vangen in de voormalige verzorgingsflat.

De huisvesting van de eerste zeven cliënten leidde in de buurt tot veel onrust. De buurt noemde het centrum een 'halve tbs-kliniek'. Omwonenden hielden daarom een handtekeningenactie tegen de komst van ex-gevangenen en psychiatrische cliënten in de buurt van de school.

Past niet binnen bestemming

'Niet alleen de wijk maar ook ons college is overvallen door het feit dat de locatie reeds in gebruik was genomen. Wij betreuren deze gang van zaken en de hierdoor ontstane onrust in de omliggende wijken', schrijft het college van b en w weten in een brief aan de gemeenteraad.

De huisvesting van de ex-gedetineerden en psychiatrisch patiënten past niet binnen de maatschappelijke bestemming van het pand, laat het college weten. Voor dit soort opvang (beschermd wonen) is een woonbestemming nodig.

Concreet plan

Het college ging er in eerste instantie vanuit dat de huisvesting onder de maatschappelijke bestemming van het pand viel. 'Inmiddels hebben we redenen om aan te nemen dat dit niet zo is. Dit heeft te maken met de vorm van zorg die daar al dan niet geboden wordt', klinkt het.

Volgens het college is in april al tegen de stichting gezegd dat de plannen niet passen binnen die de gemeente heeft vastgesteld voor beschermd wonen. 'Er is toen ook afgesproken dat Stichting Onderdak een concreet plan zou uitwerken en met de gemeente zou bespreken. Maar voordat dat kon gebeuren, woonden de eerste cliënten er al', aldus het college.

Aanspreekpunt

De gemeente Arnhem voerde vorige week al een cliëntenstop in bij Stichting Onderdak. De stichting heeft woensdag echter per brief laten weten op korte termijn meer cliënten in de Paasbergflat te willen plaatsen.

Arnhem zegt het bestemmingsplan nu te handhaven en met de eigenaar van het pand in gesprek te gaan over de 'toekomstige ontwikkeling'. Stichting Onderdak moet er nu voor zorgen dat 24 uur per dag een medewerker aanwezig is om toezicht te houden, zolang de zeven cliënten er nog wonen. Ook moet er voor de buurt een aanspreekpunt komen met korte lijntjes naar de politie.

Stichting Onderdak was donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

