Ook politieke weerstand tegen stroomhuis van ProRail in dorpskern

door Joukje Beiboer

ProRail wil een een zogenoemd onderstation in Lunteren plaatsen, vlakbij het treinstation. Vanuit zo'n elektriciteitshuis gaat extra stroom het treinnetwerk in. Omdat er tussen Ede-Wageningen en Amersfoort grotere treinen gaan rijden, is deze extra stroomvoorziening volgens ProRail hard nodig.

Brandgevaar en geluidsoverlast

Maar bewoners van Lunteren zijn tegen de komst van zo'n voorziening midden in het dorp. Ze zijn bang voor brandgevaar, geluidsoverlast en vinden dat het gebouw hun zicht belemmerd. Zo'n twintiger inwoners verzamelen zich daarom donderdagavond voor het raadhuis met een groot spandoek waarop stond 'hier onderstation, niet doen'.

'Is er serieus een andere locatie overwogen?', vraagt Harry van Huistee (PvdA) zich hardop af. Hij wijst erop dat gedetailleerde informatie over de kosten voor een locatie in het buitengebied niet gegeven worden. Dat zou ProRail volgens de gemeentestukken honderdduizenden euro's meer gaan kosten. Wethouder Peter de Pater zegt dat die informatie er wel is en beloofd die stukken alsnog aan de raad te sturen.

Bewoners en Jos Lieuwen, projectmanager bij ProRail, blijven het oneens over de plek van een warmtestation in Lunteren:

Niet geluisterd?

CDA en GroenLinks hebben het idee dat het college niet naar de wensen van burgers heeft geluisterd. 'Er zijn elf zienswijzen ingediend en er is een petitie tegen', zegt Anne-Jan Telgen (CDA). Maar dat er niet naar burgers geluisterd is, ontkent wethouder De Pater stellig: 'Ze zijn wel gehoord, maar de wensen zijn niet ingewilligd.'

Overigens is het originele ontwerp van het stroomhuis wel aangepast. Het gebouw is een meter verlaagd en er is meer ruimte voor dieren en planten waardoor het gebouw beter zou passen in een groene omgeving.

De wethouder geeft aan dat het algemeen belang van het hebben van goed en snel vervoer wat hem betreft zwaarder weegt dan het belang van de bewoners. 'We willen graag dat er tussen Ede en Amersfoort langere en grotere treinen gaan rijden in de toekomst. Dat willen we zo snel mogelijk. Vandaar dat het ook goed is als de gemeenteraad 'ja' zegt tegen dit voorstel.'

Waarom niet in een weiland?

Bewoners willen dat het onderstation in het buitengebied komt, bijvoorbeeld in een weiland. Maar dat is volgens wethouder De Pater geen optie omdat de bedrading die daarnaartoe moet, de kans vergroot dat er iets misgaat. Volgens hem kan ook zogenoemde aanraakspanning problemen veroorzaken.

Ook mag de wethouder om juridische redenen ProRail niet zomaar dwingen op een duurdere plek te gaan zitten, legt de wethouder uit. 'Als het veel duurder is, moet de gemeente een goede reden hebben om ProRail te dwingen meer kosten te maken', zegt De Pater. En een goede reden om de aanvraag voor een onderstation aan de Spoorstraat in Lunteren niet te accepteren, is er volgens de wethouder op dit moment niet.

Over twee weken moet duidelijk zijn of er een onderstation midden in het dorp Lunteren komt. Dan stemt de gemeenteraad over het bestemmingsplan.

Zie ook: Bewoners protesteren met gigantisch spandoek tegen onderstation in Lunteren

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier