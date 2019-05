Thomas Buitink: 'Na een training ben ik echt bekaf'

door Richard van der Made

Buitink beleeft een prachtige tweede seizoenshelft in Arnhem. Het talent uit Nijkerk schreef geschiedenis door op 30 maart tegen ADO drie keer te scoren. Hij was de jongste Vitesse-speler ooit met een hattrick. En dat tijdens zijn eerste basisplaats in het geelzwart. Inmiddels staat hij op zeven doelpunten in zeventien wedstrijden.

Een prijs

De bonkige maar altijd gevaarlijke centrumspits is uitgegroeid tot een vaste waarde in de selectie van trainer Slutskiy en aast ook tijdens de play-offs weer op goals. 'Ik wil heel graag belangrijk zijn voor het team. Dit is ook waar je het hele seizoen voor speelt. Achteraf kun je dus niet terugkijken en zeggen dat je er niet alles aan hebt gedaan. Het zijn prachtige wedstrijden die voor een club als Vitesse echt een prijs kunnen zijn.'

Magere afspiegeling

Spelers van de Gelderse subtopper voelen de benen, zo zeggen ze al weken in koor. Een zwaar seizoen, met een niet overdreven brede selectie en vrij veel blessures, eist voor een aantal nu zijn tol. Toch richtte Vitesse zich dinsdag tegen FC Groningen indrukwekkend op in de return van de Europese play-offs. Met veel power en kwaliteit aan de bal was de 3-1 zege nog een magere afspiegeling. FC Utrecht is nu de laatste hindernis in de finale, net als vorig jaar.

Energie achteruit

Maar de krachten vloeien weg. 'Het wordt steeds moeilijker als team', erkent Buitink. 'Ik voel ook dat de energie achteruit gaat. Maar hier kunnen we ons wel weer voor opladen. Dat kost ons geen moeite, want zoals ik zei dit is waar je het hele seizoen met elkaar voor voetbalt. We willen die finale winnen en dan ook de voorronde van de Europa League. Pas dan zijn we tevreden.'

Inkakker

Buitink, geboren in Nijkerk, zet alles voor het voetbal opzij. Zeker in deze fase. 'Ik rust nu extra veel uit. Dan lig ik wat op bed en zorg verder dat ik goed eet. Na een training ben ik bekaf en heb ik thuis wel een inkakker', beschrijft de Gelderlander zijn dagen.

Overbelaste lies

'We spelen nu vier wedstrijden in elf dagen. Dan moet je gewoon goed rusten en zorgen dat je weer opgeladen bent voor de volgende', weet Buitink die al een tijdje tobt met liesklachten. 'Daarom zie je me ook niet zo veel. Ik mag niet te veel doen. Mijn lies is wat overbelast. Het is nu lekker om even weer het gevoel te krijgen. Positiespelletje, warming-up en dan weer naar binnen.'

Het is nog afwachten of Buitink zal spelen in Galgenwaard vrijdagavond. Slutskiy laat de spits waarschijnlijk eerst op de bank en kiest voorin opnieuw voor Matavz met mogelijk Ødegaard weer in een vrije en aanvallende rol centraal op het middenveld.