Alle missen van Mozart op één plek: 'Nog nooit eerder vertoond'

Op het 's Gravenhof in Zutphen komen de klanken van Mozart je tegemoet. Al ruim een week repeteren koren, muzikanten en solisten in de Sint Walburgiskerk voor Mozart in Zutphen. Een vijfdelige concertreeks waarbij alle achttien missen van de Oostenrijkse componist worden opgevoerd.

Liefde voor Mozart

Meer dan duizend zangers, zestig orkestleden en achttien dirigenten zijn bij het project betrokken. Ben Wamelink is de bedenker van alles. Hij straalt als hij praat over Mozart. 'Ik vind het zulke leuke, prettige muziek om naar te luisteren. Ik krijg er een lentegevoel van.' De liefde voor de muziek begon bij hem al op jonge leeftijd. 'Ik heb ooit in een jongenskoor gezongen, toen ik een jaar of acht was, daar maakte ik kennis met Mozart.'

In de kerk zong hij voor het eerst een mis van de componist. Toen hij drie jaar geleden bestuurder werd bij de Stichting Walburgiskerk Zutphen en nadacht over de exploitatie van de kerk kwam Wamelink dan ook al snel op een idee. 'Toen dacht ik: wat kun je nou mooier doen dan missen zingen in een kerk? En ik dacht meteen aan Mozart natuurlijk, en zo is het ontstaan.'

18 koren, 18 missen

De achttien koren, afkomstig uit Gelderland en Overijssel, komen verdeeld over vijf concerten in actie. Ze worden daarbij begeleid door Het Parnassus Ensemble, bestaande uit professionele musici van het Gelders Orkest, ensemble Combattimento en het Meander Kwartet. Wamelink is vastberaden om tussen alle bedrijven door dit weekend zelf ook nog even het podium op te klimmen. 'Die kans laat ik me natuurlijk niet ontnemen!'

De concerten worden van 23 tot en met 26 mei opgevoerd in de Walburgiskerk. Het eerste concert begint donderdagavond om 20.15 uur.

