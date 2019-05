Omgeving brand Vorden nog steeds op slot, vrijdag nieuwe bijeenkomst

Bewoners van drie woningen in de buurt van de afgebrande bedrijven in Vorden kunnen nog altijd niet terug naar huis. Ook tien ondernemingen blijven voorlopig dicht. Dat heeft de gemeente Bronckhorst donderdagmiddag bekend gemaakt. Vrijdag praat de gemeente de gedupeerde ondernemers bij.

De reden van de afsluiting is vrijgekomen asbest. Dat gebeurde dinsdagmiddag bij een verwoestende brand die een autobedrijf en een plasticverwerker volledig in de as legde. De asbestdeeltjes liggen in een straal van enkele honderden meters vanaf de brandlocatie. Een gespecialiseerd bedrijf heeft nog dagen nodig om alles op te ruimen. Voor de bewoners is opvang geregeld. De toegangswegen naar de woningen en bedrijfspanden zijn afgesloten en worden bewaakt.

Sneller kan niet

Burgemeester Marianne Besselink snapt dat het voor de bewoners erg vervelend is, maar vraagt ook om begrip. 'Het opruimen van asbest moet zeer zorgvuldig gebeuren. De volksgezondheid waarborgen heeft namelijk onze eerste prioriteit. Sneller dan het nu gaat, kan het helaas niet. Wel kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat het werk zo snel mogelijk gebeurt, door ons aan de afspraken en voorwaarden te houden.'

Aanvankelijk was een gebied met daarin zo'n twintig bedrijven afgesloten. Zo'n tien ondernemers kunnen sinds woensdagavond weer bij hun bedrijf. Ze moeten daarvoor wel aan verschillende regels voldoen. Zo mogen ze alleen via de hoofdingang naar binnen, moeten buitenterreinen afgesloten blijven, niet het dak op en geen airconditioners en ventilatiesystemen gebruiken.

Waarschuwing

De gemeente begrijpt dat de maatregelen lastig zijn, maar benadrukt het belang ervan. 'Het opstarten van de bedrijfsvoering gaat het snelst als iedereen zich aan de maatregelen houdt. Bij overtreding sluiten we het vrijgegeven gebied weer af', waarschuwt de gemeente. 'Als we hier samen in blijven optrekken, wordt de situatie weer zo snel mogelijk normaal.'

De gemeente heeft gedupeerde ondernemers vrijdagochtend uitgenodigd op het gemeentehuis. Medewerkers van de gemeente en de omgevingsdienst geven uitleg over de maatregelen en beantwoorden vragen. De bewoners worden persoonlijk geïnformeerd.

Op de website van de gemeente staan de meest gestelde vragen en antwoorden over de brand.

Zie ook: