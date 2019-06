Stichting Veluwse Wensambulance is er voor iedereen die nog één laatste wens heeft

De stichting uit Elburg bestaat deze maand vijf jaar en krijgt veel verschillende wensen binnen. 'Wanneer iemand niet lang meer te leven heeft dan gaat het niet meer om grote meeslepende wensen. Mensen willen bijvoorbeeld graag nog een keer de zee zien of naar dat vakantiehuisje waar zij altijd naar toe gingen met het gezin', vertelt oprichter Joey.

Een wens die bij Joey veel indruk heeft gemaakt is van een mevrouw die nog een keer met arrenslee weg wilde. 'We zijn toen naar Winterberg geweest en daar heeft ze zo enorm genoten. Het gevoel wat ik krijg als ik iemand een onvergetelijke dag kan bezorgen, is voor mij onbetaalbaar'.

Dankbaar

Ook Miranda en Jerry Kers uit Apeldoorn zijn de stichting nog steeds erg dankbaar. Zij hebben er voor gezorgd dat moeder Nel ondanks dat ze ernstig ziek was toch bij ceremonie kon zijn toen zij elkaar het jawoord gaven. Hun moeder lag in het ziekenhuis en was uitbehandeld voor kanker. Miranda en Jerry kijken vol geluk terug op deze dag. Miranda: 'Zeker omdat we aan ma zagen dat ze enorm genoot van deze dag, het was voor ons aan de ene kant lastig om te zien dat ze het lichamelijk niet langer trok maar aan de andere kant erg mooi omdat ze toch bij onze ceremonie kon zijn.' Zeven maanden later overleed Nel. Ze is 69 jaar geworden.

Foto: Familie Kers

450 ritten

Vijf jaar geleden is de stichting opgericht door onder andere Joey van der Weijden en zijn vrouw Miranda van Tongeren. Samen komen zij uit de zorg en wilde graag vrijwilligerswerk doen. Toen zij op het idee kwamen van de Veluwse Wensambulance hebben zij eerst contact gelegd met andere collega's van de wensambulance in Twente en Brabant. Joey:' Zij hebben ons enorm geholpen, zo kregen wij hun eerste auto in bruikleen, waardoor we vrij snel konden starten' .

Inmiddels hebben ze in de afgelopen jaren 450 ritten mogen doen. Ze merken dat steeds meer mensen de stichting inmiddels weten te vinden: 'Alleen in 2019 hebben we tot nu toe 73 ritten mogen verzorgen. We hebben soms in een week wel 13 wensen en dan zijn alle 3 ambulances weg', vertelt Joey.

Wensen vervullen

Wanneer er een wensaanvraag via de site binnenkomt gaat deze naar een van de zeven wenscoördinatoren. Zij gaan vervolgens met de wensaanvraag aan de slag. De stichting heeft als voornaamste taak het begeleiden en verzorgen van het vervoer. Bij iedere rit gaan er altijd 2 vrijwilligers mee. Een chauffeur en één verzorgende. Vaak wordt er met de familie overlegd wat er verder nodig is om de wens in vervulling te laten gaan.

Foto: Omroep Gelderland

Gelderland helpt

Aankomende zondag besteedt Gelderland Helpt aandacht aan 5 jaar Veluwse wensambulance. In deze special spreekt presentatrice Sonja Booms met de oprichters, zien wij hoe Ria een mooie dag beleeft met haar familie in kinderpretpark Julianatoren en blikken wij met Miranda en Jerry Kers terug op één van hun mooiste dagen van hun leven.