Fietsen gezocht voor Kinderfietsenplan

Een fiets is meer dan een vervoersmiddel. Voor kinderen van 8 tot 18 jaar oud is fietsen een manier om mee te doen, vrijheid te voelen en de wereld te ontdekken. Helaas is het aanschaffen van een fiets voor 1 op de 9 kinderen in Nederland veelal een te dure, onmogelijke uitgave. ANWB vindt dat ieder kind recht heeft op een fiets. Samen met onze leden zamelen we fietsen in. De gedoneerde fietsen worden opgeknapt in werkplaatsen waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken.

Voor ons ANWB Kinderfietsenplan zoeken wij altijd heel veel fietsen. Heb je een fiets over en maak je graag een kind blij?

Lever hem bij ons in!

Voor de derde keer doet dit jaar de Gemeente Tiel mee aan dit landelijke initiatief.

Wij zoeken (kinder)fietsen:

Die nog in redelijke tot goede staat verkeren.

Die we met handig kluswerk kunnen opknappen tot een veilige fiets.

Voor meisjes en jongens.

Met 24, 26 of 28 inch als wielmaat

Let op:

Niet bruikbaar zijn: mountainbikes, elektrische fietsen, racefietsen, vouwfietsen, tandems.

De inleverpunten in Tiel zijn:



Campingpark Zennewijden

Hermoesstraat 13 Zennewijden

0344 651 498

Gejo Cycleworld

Lutterveldweg 7 Tiel

0344 - 613 054

De actie loopt tot 10 juli. Voor mensen die niet in de gelegenheid zijn om hun fiets te komen brengen is er ook een mogelijkheid dat een ANWB vrijwilliger de fiets bij u thuis op haalt. Via deze link kunt u hiervoor een afspraak maken of laat hieronder een reactie.