Bewoners ecologische woongemeenschap willen stil asfalt bij grote renovatie N834 in Tiel

Aanwonenden van de provinciale weg N834 in Tiel willen dat er geluidsreducerend asfalt wordt toegepast bij de aanstaande vernieuwing van de weg. De provincie is dat vooralsnog echter niet van plan. En het werk moet over anderhalve week al beginnen.

Door Menno Provoost

De provincie begint op 3 juni met grootschalig onderhoud aan de N834. Eerst is het deel tussen de Zoelensestraat en de Linge bij Tiel aan de beurt. Daarna worden de aansluitingen rond de A15 aangepakt en vervolgens het traject tussen Kerk-Avezaath en Zoelmond, waaronder de bebouwde kom van Buren en Asch.

Buurtbewoners van het eerste deel, rond de brug met de Linge bij Tiel, waren in de veronderstelling dat er geluidsarm asfalt zou worden gebruikt. Navraag door de bewoners leert echter dat onderzoek door de Omgevingsdienst Regio Arnhem heeft uitgewezen dat op dit stuk geen geluidsreducerend asfalt is voorgeschreven. Even verderop, tussen Kerk-Avezaath en de A15, is dit wel het geval.

Dit tot verdriet van Wim de Groot, die een perceel heeft aan de Lingeweg. 'De provinciale weg wordt ieder jaar drukker en drukker', vertelt hij. 'Dat brengt veel verkeersgeluid met zich mee. Door nieuw beleid is er ook een bosje weggehaald dat de weg nog afschermde. Dat heeft tot gevolg dat er veel meer geluidsoverlast is. Het gaat om een stuk van 300 meter. Voor circa 5.000 euro meerwerk heb je geluidsarm asfalt. Dat is veel goedkoper dan een geluidsscherm.'

Stoorzender voor woongemeenschap

Aan de andere kant van de weg bevinden zich het landgoed, de zorgboerderij en de ecologische woongemeenschap Thedinghsweert. De bewoners hier ervaren de weg steeds meer als een stoorzender, vertelt bewoner Jos de Bijl. 'Sinds de bouw van de wijk Passewaaij in de jaren negentig is het verkeer enorm toegenomen. Dat brengt heel veel geluidsoverlast met zich mee, problemen met de verkeersveiligheid en ongetwijfeld ook grote gevolgen voor de luchtkwaliteit. Al heb ik daar geen metingen van.'

Volgens tellingen van de provincie is de weg inderdaad een stuk drukker geworden. Midden jaren negentig reden er op een gemiddelde werkdag zo'n 15.000 auto's voorbij. Afgelopen jaar waren dat er ruim 20.000. Een van de speerpunten van het stadsbestuur in Tiel is de verdere uitbreiding van de nieuwbouwwijk. Wanneer er geen alternatieve wegen komen, wordt dit stuk van de N834 echt een knelpunt, concludeert ook de gemeente na onderzoek.

De overlast bij Thedinghsweert wordt verergerd, doordat het landgoed precies tussen twee rotondes ligt die zich op korte afstand van elkaar bevinden. De Bijl: 'Het is de hele tijd optrekken en weer afremmen van 80 naar 25 kilometer per uur. Het is helemaal erg in de winter, wanneer de bosschages hun blad verloren hebben. Het is zonde van zo'n mooi natuurlandschap als het Lingedalgebied.'

'Stil asfalt pas de eerste stap'

Geluidsreducerend asfalt is wat De Bijl betreft dan ook pas de eerste stap. 'Er is in het verleden gesproken over een eigen afrit van de A15 voor Passewaaij. Dat is, zeker met de geplande verdere uitbreiding van de wijk, een oplossing. Zelf zijn wij er erg voor om de snelheid te verlagen naar 60 kilometer per uur, of 50 als het bij de bebouwde kom getrokken wordt. Dat heeft een positief effect op zowel het lawaai als de veiligheid en de uitstoot.'

Hoewel de werkzaamheden al over anderhalve week moeten beginnen, wil De Bijl hierover rustig het overleg aangaan met de gemeente Tiel en de provincie. 'Deze werkzaamheden zijn ons pas laat ter ore gekomen en we hopen de provincie er nog van te kunnen overtuigen om toch stil asfalt te gebruiken. We maken zelf natuurlijk ook gebruik van de weg en willen niet de boze burgers uithangen. We vinden wel dat er gekeken moet worden naar het sterk gegroeide gebruik van de weg. Wat ons betreft is dit het startsein van het gesprek om te proberen de overlast van het vele verkeer te verminderen.'