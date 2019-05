Papierfabriek Renkum potentiële warmtebron voor 6300 huishoudens

door Joukje Beiboer

De gemeente Wageningen onderzoekt samen met de woningstichting, studentenhuisvester Idealis en de Wageningen Universiteit de mogelijkheden.

Hoe de papierfabriek een warmtebron kan worden (tekst gaat verder na de video):



Een warmtenet is een ondergronds leidingnet waarmee gebouwen verwarmd kunnen worden. 'In plaats van dat je zelf water gaat verhitten, stroomt er straks warm water door een buis van Renkum naar Wageningen', legt wethouder Anne Janssen uit. Dat is veel duurzamer dan water verwarmen met aardgas, wat nu nog vaak gebeurt.

3500 studentenkamers

'Wij gaan meedoen met 3500 kamers en kijken of we die kunnen aansluiten op het warmtenet', zegt Bart van As van studentenhuisvester Idealis. De woningstichting in Wageningen heeft het over 1500 woningen. De gemeente Renkum wil ook aansluiten, maar er wordt nog gezocht naar een 'gebundelde warmtevraag'.

Woningstichting Wageningen, Idealis en de Coöperatie WOW van de Benedenbuurt doen mee (tekst gaat verder na de video):



Bewoners van de Benedenbuurt in Wageningen - die al langer plannen maken voor een gasloze wijk - zijn ook enthousiast. Daar gaat het om een paar honderd woningen. 'Wij doen mee omdat het een financieel aantrekkelijk alternatief lijkt voor onze bewoners', zegt Annelien van de Meer van coöperatie Warmtenet Oost Wageningen.

Geen hogere gasrekening

Een pijler van het onderzoek is betaalbaarheid. 'We willen niet dat mensen er op achteruit gaan', zegt wethouder Janssen. 'Dat is voor ons een harde randvoorwaarde voor dit project'.

Hoe de plannen betaald worden is nog niet bekend. Wel wijst de wethouder erop dat gisteren uitlekte dat het kabinet eenmalig 400 miljoen euro vrijmaakt om de klimaatdoelen te halen. 'En de provincie is ook bezig met geld beschikbaar te stellen.'

Eind dit jaar moet duidelijk worden of de papierfabriek daadwerkelijk gebruikt wordt als warmtebron voor de omgeving. De partijen onderzoeken los van elkaar ook nog andere alternatieven voor duurzame energie.

