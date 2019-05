Oldebroek begint alvast met meten van vliegtuiggeluid

Op vier plekken in Wezep en vier in Noordeinde zijn sinds donderdag microfoons actief. Die registreren alle geluiden die in de omgeving gemaakt worden. 'Of het nou een brommer is, een journalist die mij interviewt, of een overvliegend vliegtuig', legt Ron Maas van Sensornet uit.

Dat bedrijf heeft de sensoren geplaatst, en leest ze uit. 'We filteren daarbij het vliegtuiggeluid van de rest. Dat is vrij eenvoudig: de vier microfoons in Wezep staan in een ruitvorm. Als een brommer bij een van de microfoons passeert, zal hij niet bij een ander langskomen. In elk geval niet snel. Een vliegtuig vliegt heel snel, dus zit er maar een paar seconden tussen de passage bij de verschillende microfoons.'

Nulmeting

Met de geluidsmetingen wil Oldebroek in kaart brengen hoeveel geluid vliegtuigen produceren. 'Daarom starten we ook nu al, terwijl Lelystad Airport nog niet geopend is', legt Snijder-Hazelhoff uit. 'Het is een nulmeting: hoeveel geluid is er in Wezep, zonder dat de vliegtuigen laag overvliegen?'

De gemeente heeft eerder bij het Rijk aangedrongen op zo'n meting. 'Maar meer dan de belevingsvlucht van vorig jaar, wilde het Rijk niet doen. Daarom doen we het nu zelf maar. Wij delen de zorgen van onze inwoners, en willen concreet zien wat zo'n aanvliegroute nou voor gevolgen heeft.'

'Overlast is persoonlijk'

De metingen zijn een volgende stap in het lange proces rond Lelystad Airport. Woensdag stuurden zes gemeenten, waaronder Oldebroek, een brief naar minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin schreven ze onder meer dat de gevolgen van de nieuw voorgestelde vliegroutes onduidelijk zijn, en dat de minister het vertrouwen van de gemeenten geschaad heeft. 'In dat nieuwe voorstel mogen vliegtuigen boven Wezep stijgen. Dat zal alleen maar meer geluidsoverlast veroorzaken', denkt Snijder-Hazelhoff. 'En wij worden daar gewoon mee geconfronteerd, in plaats van een goed overleg te kunnen voeren.'

De metingen zijn live te vinden via de website van Sensornet en binnenkort ook via de website van de gemeente Oldebroek. 'Wij meten geen overlast', benadrukt Maas. 'Of iets overlast is, is persoonlijk. Maar wij brengen wel de cijfers in beeld.'

