Spektakel langs de gracht: Elburg herdenkt admiraal Van Kinsbergen

Maanden van voorbereiding zijn eraan voorafgegaan. Vrijdag- en zaterdagavond zullen tientallen acteurs een stukje geschiedenis brengen. 'Admiraal Van Kinsbergen is zeer belangrijk geweest voor onze stad', vertelt Freek van der Heide van organisator Stichting 8081. Hij is de auteur en regisseur van de voorstelling. 'Dat zie je nog steeds terug: in Elburg zijn meerdere plekken en instanties naar hem vernoemd. Deze vrijdag is het 200 jaar geleden dat hij overleed. Een mooie aanleiding om ons wat meer in zijn leven te verdiepen.'

Tekst gaat verder na de video:



'Bepalend voor het heden'

Ook hoofdrolspeler Wiert Drenth vindt het mooi dat deze geschiedenis verteld wordt. 'Ik vind geschiedenis sowieso belangrijk', zegt hij, terwijl hij een lange blauwe jas aantrekt. 'Of het nou de Tweede Wereldoorlog is, of de geschiedenis van Van Kinsbergen: we moeten erbij stilstaan hoe de geschiedenis bepalend is voor het heden. Zonder Van Kinsbergen en de oorlogen die hij gevoerd heeft, was de Krim nu waarschijnlijk Turkije geweest.'

Tekst gaat verder na de foto:



Foto: Omroep Gelderland

Inmiddels heeft Drenth ook een witte pofbroek en lange sokken aangetrokken. 'Ik moet er natuurlijk wel echt als Van Kinsbergen uitzien', knipoogt hij. Van cadetten tot huisvrouwen: voor iedereen zijn de afgelopen maanden prachtige kostuums gemaakt. 'Het moet allemaal zo authentiek mogelijk zijn', vindt Van der Heide. 'We gebruiken bijvoorbeeld ook oude bootjes, en hebben gelukkig Elburg als historisch decor.' Zelfs de kanonnen op het Hollandse Heuveltje worden gebruikt.

Jonge kinderen acteren

Drenth is een van de oudste acteurs in deze voorstelling. Onder de cadetten bevinden zich kinderen van nog geen 10 jaar oud. Ook zij kennen inmiddels de geschiedenis van Van Kinsbergen goed. 'Hij is 200 jaar geleden overleden', weet een van hen te vertellen. 'Hij heeft in Elburg gewoond, en hier een school voor zeelui opgericht', vult een ander aan.

Drenth vindt het mooi dat de kinderen op deze manier de geschiedenis leren kennen. 'Het is heel leuk om met jonge kinderen te acteren. Dat ze dan ook nog eens de historie van hun eigen stad meekrijgen, vind ik helemaal fantastisch. Want Van Kinsbergen heeft veel voor Elburg betekend, dat moeten we allemaal wel beseffen.

Het is niet de eerste keer dat Stichting 8081 zo'n grote theaterproductie neerzet. De afgelopen jaren werd regelmatig een lokaal geschiedenisverhaal verteld. Op de tribune van de voorstelling van Van Kinsbergen is plaats voor 700 toeschouwers. 'Ik hoop dat we die tribune beide avonden gevuld krijgen', zegt Van der Heide. 'Het is een prachtig verhaal, met een geweldig decor. Ook voor mij is het uniek om op zo'n locatie te spelen.