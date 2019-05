Oost Gelre is dementievriendelijke gemeente

'We vinden het belangrijk dat inwoners met dementie zo lang mogelijk meedoen', legt wethouder Jos Hoenderboom uit. 'Dat doen we bijvoorbeeld door het vergroten van kennis over dementie.' De wethouder benadrukt dat, nu de gemeente het certificaat heeft ontvangen, het niet de bedoeling is om stil te gaan zitten. 'Het blijft inzet van ons vragen', aldus Hoenderboom. 'Zo blijven we samen werken aan een dementievriendelijk Oost Gelre.' Het certificaat werd op woensdagmiddag door Riet Tazelaar namens Alzheimer Nederland uitgedeeld aan de gemeente.



Oost Gelre heeft een plan van aanpak gemaakt met de activiteiten die zij uit gaat voeren de komende tijd. 'We scholen vrijwilligers van de inloopvoorzieningen in het herkennen van dementie', aldus de wethouder. 'Ook gaan we dit jaar nog voorlichtingsbijeenkomsten organiseren voor inwoners in onze gemeente.' Oost Gelre is niet de eerste gemeente in de regio met het certificaat. Ook Aalten en Berkelland hebben de afgelopen jaren al een verklaring ontvangen.