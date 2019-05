Vermoeid Vitesse wil voor derde jaar op rij Europees voetbal

Veel spelers bij Vitesse lopen op hun tandvlees, maar persten er dinsdag tegen FC Groningen toch nog een ijzersterke wedstrijd uit. Nu wacht in de finale, net als vorig seizoen, FC Utrecht. Vrijdagavond is deel 1 in Galgenwaard.

door Richard van der Made

Vitesse speelt, om een ticket in de tweede voorronde van de Europa League, eerst uit. De ploeg van trainer Slutskiy eindigde namelijk een plek hoger (5e) op de ranglijst dan FC Utrecht en heeft daarom het voordeel van de beslissende wedstrijd thuis. Die is dinsdag (ook 20.45 uur) in GelreDome.

FC Utrecht frisser

Tegen FC Groningen poetste een oppermachtig Vitesse dinsdag een 2-1 nederlaag weg uit de heenwedstrijd. FC Utrecht ontdeed zich in de andere halve finale relatief simpel van Heracles Almelo met twee overwinningen. 'Zij zullen daarom wat frisser zijn', verwacht Slutskiy. 'Het heeft ons veel energie gekost tegen Groningen. Maar natuurlijk zijn we in veel opzichten gelijk. De verschillen zijn klein. En het gaat erom hoe sterk je in het hoofd nog bent.'

Bryan Linssen

Veel spelers in het Gelderse kamp kampen met pijntjes of zijn serieus geblesseerd en komen zeker niet meer in actie tegen FC Utrecht. Dat laatste geldt voor Musonda, Gong, Beerens, Clarke-Salter en Darfalou. Linssen sleept zich van wedstrijd naar wedstrijd, Matavz is nog altijd niet 100 procent fit en Buitink tobt met zijn lies. Bero heeft zijn last van zijn enkel.

Onschadelijk

Maar gelukkig voor Vitesse is daar altijd nog Martin Odegaard. De huurling van Real Madrid was dinsdag de absolute smaakmaker bij Vitesse tegen FC Groningen. FC Utrecht zal de Noor, die in de as speelde als aanvallende middenvelder, in Galgenwaard dus onschadelijk willen maken.

Tactisch verrassen

'Ongetwijfeld', zegt Slutskiy. 'Het is kort dag om daar weer iets op te verzinnen. Je speelt zo kort op elkaar dat het lastig is om tactisch te verrassen. We zullen proberen met iets te komen, maar dat is niet makkelijk. Of wij technisch beter zijn dan FC Utrecht? Ik denk het niet. Ook zij hebben goede spelers en een sterke vechtersmentaliteit met veel teamspirit. Vanuit alle posities kan Utrecht gevaarlijk zijn.'

Bryan Linssen trainde niet, maar zal wel spelen. (foto Wil Kuijpers)

Linssen speelklaar

Bij Vitesse ontbreekt vrijdag waarschijnlijk opnieuw Bero. De Slowaak heeft nog last van zijn enkel en trainde donderdag niet op het veld. Ook Bryan Linssen sloeg de korte training op Papendal over, maar dat was puur uit voorzorg. De topscorer kampt nog altijd met lichte hamstringklachten, maar zal vrijwel zeker spelen in de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Max Clark was deze week ziek, maar is weer aangesloten.

Odegaard is onmisbaar voor het huidige Vitesse (foto Broer van den Boom)

Odegaard in de as

De verwachting is echter dat Slutskiy zijn winnende en sterk spelende elftal van dinsdag niet zal wijzigen. Odegaard komt het beste tot zijn recht in de as van het veld, terwijl Büttner weer ouderwets goed was op de linksbackpositie. Ook laat de Russische coach Mohammed Dauda waarschijnlijk staan in een aanvallende rol rechts op het middenveld.

Derde jaar

Als Vitesse het tweeluik met FC Utrecht wint, plaatst de Arnhemse club zich voor het derde jaar op rij voor Europees voetbal. In 2017 gebeurde dat na het winnen van de beker, de enige echte prijs van Vitesse in de clubgeschiedenis. Dat betekende rechtstreekse plaatsing voor de groepsfase van de Europa League. Vorig jaar won Vitesse, onder leiding van Edward Sturing, de play-offs en stroomde het in tijdens de voorronde. FC Basel was in augustus het eindstation.

Vermoedelijke opstelling: Eduardo, Karavaev, Van der Werff, Doekhi, Büttner; Dauda, Serero, Odegaard, Foor; Linssen en Matavz