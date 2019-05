Druk op woningmarkt Harderwijk moet deze zomer stuk lager zijn

Uit een bijgestelde woonvisie bleek eerder dat het bestuur van Harderwijk zo'n 600 sociale huurwoningen wil bouwen, zodat mensen in 2025 in uiterlijk 2,5 jaar tijd een plekje vinden. Op dit moment kan die wachttijd oplopen tot acht jaar.

Bouwen en vergunningen afgeven

Henk Vermeer van coalitiepartij Harderwijk Anders geeft aan dat deze zomer zeker 103 sociale huurwoningen opgeleverd moeten worden. Vorig jaar kwamen er al 34 bij, wat het totaal op 135 brengt. Dat is een derde van de totale behoefte die er is (410 woningen). Voor 105 huizen moet de vergunning voor bouw nog worden opgemaakt.

De fractievoorzitter wacht nog op bijgestelde cijfers die meer over de afgelopen maanden kunnen vertellen. Hij reageert daarmee op eerdere berichtgeving van Omroep Gelderland.

Zie ook: Jaren wachten op huurwoning in Harderwijk; gemeenten moeten bijbouwen

Cijfers van de gemeente die de behoefte aantonen en de plannen tot 2025, een huidige wachttijd van jaren en reacties van woningzoekenden en de oproep van PvdA'er Wilco Bos tot versnelde bouw, geven volgens Vermeer wel aan dat er druk is. Hij wijst echter op wat er nog aankomt aan woningen in de komende tijd. Dat moet die druk fiks verlichten.

Zie ook: PvdA'er luidt de noodklok: 'Harderwijk moét nu meer bijbouwen'

Doorstroom geef lucht

Niet alleen in de sociale woningbouwsector, ook in de vrije huursector tot 850 euro per maand is veel behoefte aan huizen. Eveneens een derde van de totale behoefte (440 huurwoningen) moet deze zomer zijn opgeleverd. 'Belangrijk', zegt Vermeer. 'Die woningen geven doorstroom en die is nodig om de druk op de woningmarkt te verlichten.'

Hij wijst daarnaast op goedkope koophuizen (tot twee ton), die bijvoorbeeld voor starters hard nodig zijn. Daarvan is nu niets gepland, en er wordt ook niet gebouwd. 'Maar de raad zal er snel over in gesprek gaan om ook daar plannen voor te maken', besluit hij.

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier