Plofkraakbende met 'pizzaschuifmethode' hoort tot 10 jaar cel eisen

Volgens de officier van justitie vormden de vier mannen uit Utrecht en Nieuwegein samen een criminele organisatie en waren ze in wisselende samenstelling actief. De groep werd opgerold na een plofkraak in Druten.

Volgens RTV Utrecht gebruikten de plofkrakers steeds dezelfde zogenoemde pizzaschuifmethode. De daders braken geldautomaten open en brachten vervolgens explosief flitspoeder aan met een lepelvormige pizzaschuif.

Pinautomaten en supermarkten doelwit

De plofkraken vonden plaats tussen december 2017 en februari 2018. In bijna alle gevallen waren ING-pinautomaten in AH-supermarkten het doelwit. De groep sloeg vooral toe in kleinere plaatsen in Brabant en Gelderland, onder meer in Zetten, Didam en Vuren.

Eén van de verdachten is de 32-jarige Steven K., een voormalig kandidaats-raadslid in Utrecht. Hij hoorde 10 jaar cel tegen zich eisen voor betrokkenheid bij acht plofkraken. Voor de andere verdachten vroeg het OM 6 jaar cel. De uitspraak is op 25 juni.

Gepakt in Druten

Na een mislukte plofkraak in Druten werden twee verdachten aangehouden. De bende was volgens het OM sowieso niet erg succesvol. Slechts twee keer slaagde een kraak en werd er geld buitgemaakt. Toen de daders werden opgepakt hadden ze met inkt bevlekte biljetten bij zich.



Hoewel de plofkraken lang niet allemaal lukten, neemt het OM de zaak hoog op. Mede vanwege het gevaar dat ontploffingen voor de omgeving veroorzaken en de enorme schade. De strafmaat voor plofkraken werd vorig jaar al flink verhoogd.