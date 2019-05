Mobiele slachterij voor varkens: 'Het is zoveel vriendelijker voor de dieren'

Het ontbreken van die stress zou bovendien een betere vleessmaak opleveren. En bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte heb je geen last van een vervoersverbod.

Pothoven heeft inmiddels al een geïnteresseerde slachter gevonden, die ermee aan de slag wil. En niet onbelangrijk, varkenshouders willen ook meewerken. Het gaat vooral om varkenshouders die kleinschalig werken.

'Vriendelijker voor de dieren'

Norbert Mergen uit Oosterbeek is één van die varkenshouders: 'Ik heb nu negen Bentheimer varkens lopen die in het najaar geslacht gaan worden. Hoe mooi zou het zijn dat dat zonder vervoer kan. Dat is echt zoveel vriendelijker voor de dieren.'

Het plan van ontwikkelaar Ruud Pothoven is klaar, maar nu moet het geld nog geregeld worden. Daarom is er een crowdfunding gestart. De aanschaf en het ombouwen van een vrachtwagen kost zo'n 150.000 euro. Varkenshouders betalen mee en via crowdfunding wil hij de overige 55.000 ophalen. De teller staat nu op 8.755 euro.

Het Beste Idee van Varkensland

In enkele Scandinavische landen en Duitsland rijden al mobiele slachterijen. In Nederland nog niet. Dinsdagavond hoort Ruud Pothoven of hij met zijn plan winnaar is van Het Beste Idee Van Varkensland.

De organisatie voor deze landelijke competitie heeft dit jaar Dierenwelzijn als centraal thema gekozen.