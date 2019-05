'Ik heb uit angst op de bank geslapen', boeren schrikken van buitenlandse dreigbrieven

De schrik is groot bij vee- en varkenshouders in Gelderland. Dreigbrieven van buitenlandse activisten zorgen voor onrust op boerenbedrijven. Mogelijk zijn ze op tientallen boerderijen bezorgd. De politie heeft tot nu toe drie officiële meldingen ontvangen. Twee daarvan komen van boeren uit de buurt van Lochem.

Op de briefjes, geschreven in het Engels, Italiaans of Spaans, roepen activisten op een dreigde manier op om veganistisch te worden en stellen ze de vraag of de boer ook wil leven als koe of als varken.

Arjan Groot Roessink uit Lochem is één van de veehouders die vorige week donderdag een briefje in zijn brievenbus heeft gevonden. Hij en zijn gezin zijn er erg door ontdaan. 'Ik dacht dat het wel mee zou vallen, maar later sloeg de twijfel toe. Het briefje heeft toch grote impact op mijn gezin', vertelt hij. 'Het is vooral de onzekerheid. Want wat als zulke groepen zoals in Boxtel hier binnenvallen en mijn dieren iets aandoen of zomaar vrijlaten?'

Op de bank geslapen

Maatregelen neemt hij niet, maar zorgen zijn er wel. 'Ik heb voor de zekerheid maar op de bank geslapen, met mijn twee honden. Mijn kinderen maken zich ook zorgen. Daar ben ik vooral kwaad om.'

Groot Roessink heeft een open bedrijf. Hij laat graag mensen zijn boerderij zien en snapt dan ook niets van de kritiek op veehouders zoals hij. 'Ik heb niets te verbergen, het liefst leg ik een fietspad door mijn stal heen. Dan kan iedereen zien hoe wij werken.'

De veehouder heeft kritiek op de wijze waarop Nederland omgaat met activisten. 'Ze hebben hier niets te vrezen, mogen doen en laten wat ze willen. Politieke partijen, zoals de Partij voor de Dieren, helpen daar graag aan mee en in de media is veel aandacht voor hun standpunten. Dat is oneerlijk, we hebben dat helemaal niet verdiend. Nederlandse boeren gaan juist heel goed met de tijd mee.'

Drie meldingen

Het is vooralsnog onduidelijk hoeveel boeren briefjes hebben ontvangen. De politie laat weten drie officiële meldingen te hebben ontvangen. 'We zijn er alert op, het is iets wat nu speelt en daar zitten we bovenop', vertelt een woordvoerster.

De politie vraagt iedereen alert te zijn en informatie met haar te delen.

'Dit is ontoelaatbaar'

'Dit is ontoelaatbaar. Boeren zijn boeren en als je het niet met hun werkwijze eens bent, moet je daar op een normale manier met elkaar over praten. En niet door zulke briefjes op hun terreinen te bezorgen, want daar zit vooral de schrik', reageert Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik boos. Zij kreeg vorige week een briefje overhandigd van een veehouder uit Twente. 'De activisten zijn op de terreinen van onze boeren geweest, dat is hun eigendom en daar blijf je vanaf.'

Het bestrijden van de activistische incidenten is echter ingewikkeld, mede doordat activisten vaak niet uit één land komen. 'Deze briefjes zijn geschreven in het Engels, Spaans en Italiaans. Die mensen komen dus niet uit de Achterhoek of Twente, maar uit het buitenland. Dat zie je vaker bij acties van dierenactivisten', vertelt de Twentse politica, die zich al enige tijd bezighoudt met het onveilige klimaat waarin veehouders opereren.

Europese aanpak

'Deze personen moeten worden getraceerd in samenwerking met internationale opsporingsinstanties. Dit moet op Europees niveau worden opgepakt', zegt ze. Schreijer-Pierik wil dat een veilig klimaat voor boeren hoog op de Europese agenda komt te staan.

In het buitenland staat het grimmige klimaat rond veehouders al langer op de agenda. 'In Nederland dachten we lange tijd dat het wel mee zou vallen, maar het laait nu ook hier op. Daarom moeten we er bovenop zitten. Eergisteren heb ik met minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie gesproken. Hij gaat zich nu ook hard maken voor een Europese aanpak.'