Onderzoek Defensie: grote fouten bij hitteletselincidenten

Grote fouten binnen Defensie hebben geleid tot incidenten waarbij militairen hitteletsel opliepen tijdens oefeningen. Dat staat in recente, vertrouwelijke onderzoeksrapporten van het ministerie van Defensie die ZEMBLA in handen heeft. Het ministerie heeft vier incidenten in Schaarsbergen en Ermelo onderzocht. Zeker drie betrokken militairen hebben blijvende schade opgelopen.

De rapporten zijn opgesteld door de Commissie Hittestuwing van Defensie die vier hittletselincidenten heeft onderzocht. De commissie concludeert dat leidinggevenden onvoldoende kennis hebben over het voorkomen van hitteletsel. Kleding en oefeningen zijn niet aangepast aan warme weersomstandigheden, terwijl de militaire handboeken en richtlijnen dat wel voorschrijven, zo schrijft de commissie. Ook wordt er niet geleerd van eerdere incidenten.

Levensbedreigend

De rapporten van Defensie beschrijven vier incidenten waarbij militairen tijdens hun opleiding een hitteberoerte hebben opgelopen en in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. In ZEMBLA vertelt een militair forse neurologische- en orgaanschade aan de hitteberoerte te hebben overgehouden na een oefening op de heide bij Schaarsbergen.



De vier incidenten hebben plaatsgevonden tijdens oefeningen in Schaarsbergen en Ermelo in het voorjaar en zomer van 2017. Bij alle incidenten was er sprake van temperaturen boven de 25 graden. Een hitteberoerte ontstaat door oververhitting van het lichaam, bij militairen meestal als gevolg van fysieke inspanning bij hoge temperaturen. Acute medische zorg is noodzakelijk, omdat schade kan ontstaat aan organen waardoor hitteberoerte levensbedreigend kan zijn.

Dodelijk Ongeval

Dat Defensie niet leert van eerdere hitteletselincidenten is opmerkelijk, omdat de vier incidenten hebben plaatsgevonden ná het dodelijk ongeval van de 20-jarige Marechaussee-leerling Kelvin Bosman. Die overleed in 2016 in Apeldoorn tijdens een eindmars aan de gevolgen van een hitteberoerte. Defensie heeft in februari van dit jaar aansprakelijkheid voor zijn overlijden erkend.



De onderzoekscommissie van Defensie beveelt aan om de oefeningen en de kleding van de militairen aan te passen aan hoge temperaturen en voorafgaand aan de oefening een risicoanalyse te maken. Dat is bij alle incidenten niet gebeurd, blijkt uit de rapporten. Ondanks de hoge temperaturen, moesten de militairen de oefeningen uitvoeren in volledige uitrusting, inclusief helm, overjas, handschoenen en bepakking.



Uit de rapporten blijkt bijvoorbeeld dat de jas die door de militairen wordt gedragen, de zogenaamde smockjas, wordt ervaren als een ‘plastic zak zonder ventilatie’.

Uit cijfers van Defensie blijkt dat er sinds 2011 in totaal 89 hitteletselincidenten binnen Defensie zijn gemeld. Daarvan hebben 30 gevallen tot ziekenhuisopnamen geleid. Zeven militairen hebben blijvend letsel aan de hitteberoerte overgehouden.