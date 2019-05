Studenten moeten gewoon naar school ondanks ov-staking

Het meeste onderwijs aan de universiteiten, hogescholen en mbo-scholen in Gelderland gaat dinsdag gewoon door, ondanks de staking in het openbaar vervoer. Onder meer de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en het ROC Nijmegen overleggen vandaag nog of er maatregelen nodig zijn. Op de Radboud Universiteit Nijmegen roepen ze een eigen hashtag in het leven, #radboudride, waarmee studenten en medewerkers een lift kunnen vragen of aanbieden.

Op 28 mei legt personeel van de NS en van stads- en streekvervoer het werk neer, om hun roep om een beter pensioen kracht bij te zetten. Universiteiten en hogescholen in Gelderland zien echter geen reden om hun onderwijsprogramma die dag radicaal om te gooien.

'Wie door de ov-staking in de problemen komt – bijvoorbeeld doordat het onmogelijk wordt om een verplicht werkcollege te volgen – wordt verzocht om dat tijdig te bespreken met docent of leidinggevende', schrijft de Radboud Universiteit Nijmegen op haar website. Op Twitter, Facebook en Instagram lanceert de universiteit de hashtag #radboudride waar studenten en medewerkers met en zonder vervoer elkaar kunnen vinden.

HAN heroverweegt eerder plan

De Hogeschool Arnhem-Nijmegen liet juist gisteren aan haar studenten en medewerkers weten dat alles gewoon doorgaat, maar trekt dat nu toch in twijfel. 'Tot gisteren leek het erop dat het stads- en streekvervoer in Gelderland wel zou rijden, dus kon alles wel doorgaan', zegt woordvoerder Rian van den Hout. Nu de FNV de regionale vervoerders toch heeft overgehaald mee te doen, is de HAN dat aan het heroverwegen.

Ook de ROC Nijmegen zegt 'hard aan het hollen' te zijn om in kaart te brengen wat er nodig is. 'De staking heeft zeker gevolgen. We zitten hier ook met examens en andere dingen die gewoon vastliggen. We zijn aan het kijken of we ons moeten en kunnen aanpassen.'

Wageningen Universiteit gaat haar studenten en docenten nog een keer wijzen op de staking. 'Eigenlijk door uw telefoontje. Maar 95 procent van onze studenten woont toch in Wageningen dus ik verwacht geen grote impact van de staking. En studenten horen mondig te zijn, dus als ze wel in de problemen komen, moeten ze daar zelf met docenten afspraken over maken', aldus zegsman Simon Vink. Ook Artez en de Hogeschool Van Hall Larenstein zeggen dat mensen zelf een oplossing moeten zoeken.

Gewoon toetsen aan de Christelijke Hogeschool Ede

'Er zijn bij ons op 28 mei wel toetsen, voor deeltijdstudenten. Die gaan gewoon door, dat hebben we ze vorige week ook al over geïnformeerd. Maar een groot deel van hen komt toch met de auto', meent Hermen Ridderikhof van de Christelijke Hogeschool Ede. 'De voltijdstudenten hebben geen toetsen, wel lessen. Die gaan ook gewoon door, want het is nu te kort dag om daar nog in te schuiven. Als mensen daardoor in problemen komen, kijken we daar achteraf naar.'

De Achterhoek, waar Arriva rijdt, ontspringt vooralsnog de dans. Daar wordt niet gestaakt. Iselinge Hogeschool in Doetinchem, met verschillende pabo-opleidingen, verwacht daarom dat het mee zal vallen. Woordvoerder Elise Veenhuis: 'We blijven natuurlijk op de hoogte, maar we verwachten geen problemen. Er zijn natuurlijk studenten die van verder weg moeten komen, maar de staking is aangekondigd dus die kunnen daar op anticiperen. Dinsdag is onze stagedag en ik verwacht dat onze studenten er alles aan doen om gewoon in de klas te kunnen zijn.'